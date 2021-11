Polskie piłkarki ręczne zanotowały jedno zwycięstwo i dwie porażki na turnieju w Hiszpanii

Najważniejszy turniej w kobiecej piłce ręcznej rozpocznie się już w środę meczem Hiszpanii z Argentyną. Biało-Czerwone, które do tej imprezy dostały się dzięki dzikiej karcie, mistrzostwa rozpoczną w piątek, kiedy zmierzą się z Serbią. Później czekają je jeszcze potyczki z Rosją (niedziela) i Kamerunem (7 grudnia).

Ostatnim etapem przygotowań do rywalizacji w mistrzostwach świata był towarzyski turniej, który od piątku do niedzieli odbywał się w Madrycie. Biało-Czerwone zmierzyły się z tam kolejno z Niemkami, Hiszpanią oraz Słowacją. Wygrały tylko z tym ostatnim przeciwnikiem. Sobotnie starcie z gospodyniami kompletnie im nie wyszło, a szczypiornistki z Półwyspu Iberyjskiego kontrolowały przebieg boiskowych wydarzeń. Z Niemkami dobrze było natomiast tylko do przerwy, bo w drugiej połowie reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów nam odskoczyła.

W kadrze powołanej przez Arne Senstada jest pięć przedstawicielek MKS FunFloor Perła Lublin. Zdecydowanie najmocniejszą pozycją ma w niej Kinga Achruk, która w tym turnieju zdobyła 9 bramek. Nieźle zagrała także Joanna Szarawaga. Lubelska kołowa rywalizuje o miejsce na boisku z Sylwią Matuszczyk. W Madrycie do siatki trafiła łącznie aż 7 razy. Pozostałe zawodniczki MKS grały znacznie mniej. Oktawia Płomińska zapisała na swoim koncie w sumie 3 bramki, Romana Roszak 2, a Marta Gega ani razu nie trafiła do siatki przeciwniczek.

Polska – Niemcy 27:31 (13:13)

Polska: Płaczek, Zima, Matuszczyk – Kobylińska 7, Achruk 4, Matuszczyk 3, Balsam 2, Górna 2, Nosek 2, Płomińska 2, Szarawaga 1, Roszak 1, Rosiak 1, Nocuń 1, Więckowska 1, Gęga, Zimny, Matuszczyk.

Niemcy: Filter, Eckerle - Berger 3, Stolle 3, Maidhof 3, Broens Petersen 3, Boelk 3, Stockschlaeder 3, Schmeltzer 3, Lauenroth2, Kalf 2, Grijseels 1, Thomaier 1, Smits, Zschocke, Schulze, Antl, Degenhardt.

Hiszpani – Polska 32:25 (16:14)

Hiszpania: Castellanos, Navarro - Espinola 6, Barbosa 4, Martin 4, Arderius 3, Campos 3, Bermejo 3, Lopez 3, Gassama 2, Ceserao 1, Arcos 1, Exteberria 1, A. Hernandez 1, Fernandez, Gonzalez, L. Hernandez, , Rodriguez

Polska: Zima, Maliczkiewicz - Kobylińska 5, Balsam 4, Matuszczyk 4, Nosek 3, Achruk 2, Górna 2, Nocuń 1, Płomińska 1, Rosiak 1, Roszak 1, Szarawaga 1, Więckowska, Gęga, Zimny.

Słowacja – Polska 24:35 (14:19)

Słowacja: Ivanytsia, Medvedova, Oguntoyova - Lancz 5, Holejova 5, Bizik 3, Nemethova 3, Popovcova 2, Pocsikova 2, Hudakova 2, Stefanikova 2, Rebicova, Bajciova, Szarkova, Trunkova, Dulinova, Bujnochova, Bizikova.

Polska: Płaczek, Maliczkiewicz - Matuszczyk 6, Szarawaga 5, Balsam 5, Rosiak 4, Nosek 4, Achruk 3, Zimny 2, Kobylińska 2, Górna 2, Nocuń 2, Płomińska, Gęga, Więckowska, Roszak.