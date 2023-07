Polskie piłkarki ręczne znają rywalki na mistrzostwach świata. Nie mogą narzekać na los

Biało-Czerwone z pewnością nie mogą narzekać na losowanie. Zostały umieszczone w drugim koszyku, co oznaczało, że mogą trafić na jednego potencjalnie silniejszego przeciwnika.

Tymczasem z pierwszego koszyka trafiły na Niemki, czyli przeciwnika bardzo dobrze znanego. Wprawdzie dwie ostatnie konfrontacje nie ułożyły się po myśli podopiecznych Arne Senstada, to jednak nie były to mecze do jednej bramki. Podczas mistrzostw Europy w Czarnogórze nasze zawodniczki przegrały tylko 23:25, a w niedawnej towarzyskiej potyczce w Heidelbergu było 30:32.

Z pozostałych koszyków Polkom przypadły Japonki oraz Iranki. Ten pierwszy zespół w ostatnich mistrzostwach świata zajął 11 miejsce, co było sporą niespodzianką. Zawodniczki z Kraju Kwitnącej Wiśni pokonały m.in. sensacyjnie Chorwację. Iranki natomiast to outsider w stawce. Podczas ostatnich mistrzostw świata zawodniczki z Azji wygrały jeden mecz. Było to spotkanie o 31 miejsce, kiedy Iranki pokonały ... walkowerem Chinki.

Nasz zespół rozpocznie grę w światowym czempionacie 30 listopada od konfrontacji z Irankami. 2 grudnia na Biało-Czerwone czekać będzie Japonia, a dwa dni później Niemcy. Wszystkie te spotkania odbędą się w duńskim Herning. Do II rundy awansują trzy zespoły, a „polska” grupa złączy się z najlepszą trójką z grupy E, w której znalazły się Dania, Rumunia, Serbia i Chile.

– Jak zawsze trzeba być przygotowanym na każdy wynik, ale myślę, że jest to interesujące losowanie. Grupa jest w porządku, z silnymi faworytkami w postaci Niemek, ale mogliśmy mieć więcej szczęścia jeśli chodzi o grupę w następnej rundzie. Dania, Rumunia i Serbia – to trudni przeciwnicy. Mieliśmy nadzieję na grupę A lub B, ale jesteśmy gotowi walczyć z drużynami, z którymi przyjdzie nam się zmierzy – powiedział związkowej stronie Arne Senstad, opiekun reprezentacji Polski.

– Oglądanie losowania to ogromne emocje. Uważam, że wszystkie zespoły z grupy są w naszym zasięgu. Iran na pewno jest zespołem mniej utytułowanym niż reszta naszych przeciwników. Niemki znamy bardzo dobrze i znamy również ich wartość, a Japonia to na pewno bardzo niewygodny zespół. Wierzę jednak, że każdy mecz zakończymy z pozytywnym dla nas wynikiem końcowym – powiedziała związkowym mediom Monika Kobylińska, jedna z gwiazd polskiej reprezentacji.

Grupy mistrzostw świata 2023

* Grupa A: Szwecja, Chorwacja, Chiny, Senegal

* Grupa B: Czarnogóra, Węgry, Kamerun, Paragwaj.

* Grupa C: Norwegia, Korea Południowa, Grenlandia, Austria.

* Grupa D: Francja, Słowenia, Angola, Islandia.

* Grupa E: Dania, Rumunia, Serbia, Chile.

* Grupa F: Niemcy, Polska, Japonia, Iran.

* Grupa G: Brazylia, Hiszpania, Ukraina, Kazachstan.

* Grupa H: Holandia, Czechy, Argentyna, Kongo.