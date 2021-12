Reprezentacja Polski z piłkarkami MKS Fubfloor Perły Lublin gra dalej na mistrzostwach świata

Biało-Czerwone tak naprawdę wykonały jedynie plan minimum. Rywalizacja z wicemistrzem Afryki była bardzo jednostronna, a jej wynik był znany już po kilku minutach. Polki jednak nie zachwyciły, bo przez wiele minut próbowały zbudować wyraźną przewagę grając praktycznie na stojąco. W efekcie skończyło się na „skromnych” 14 bramkach przewagi. Warto podkreślić, że pozostali grupowi rywale ambitnych Kamerunek, pokonywali je znacznie wyżej.

W tej konfrontacji na boisku pojawiło się aż pięć zawodniczek MKS FunFloor Perła Lublin. Najlepszy humor po niej miała Romana Roszak. Ta rozgrywająca wciąż utrzymuje wysoką formę z ligowych rozgrywek i we wtorek zaliczyła aż 9 trafień. Część z nich padła z rzutów karnych, co nie zmienia faktu, że Roszak pokazała Arne Senstadowi, że warto na nią stawiać zdecydowanie bardziej odważnie niż do tej pory. Dobry dzień miała także Oktawia Płomińska, która zdobyła 5 bramek. Kinga Achruk grała najkrócej z grona lubelskich zawodniczek, ale również zdobyła swoją bramkę. Podobnie było z Joanną Szarawaga. Jedynie Marta Gęga może być niepocieszona, bo ona ani razu nie zdołała pokonać kameruńskich golkiperek.

Polska awansowała do kolejnej rundy z trzeciego miejsca i do tego etapu zabiera ze sobą dwie porażki. Kolejną grupę stworzy razem z reprezentacją Rosyjskiego Związku Piłki Ręcznej, Serbią, Francją, Słowenią i Czarnogórą. Do ćwierćfinału z tego grona awansują tylko dwie drużyny.

Kamerun – Polska 19:33 (7:16)

Kamerun: Mben Bediang, Abianbakon Onoukou, Balana – Ekoh 9, Ebanga Baboga 4, AtebaEngadi 3, Yotchoum 2, Madjoufang 1 Mvoua, Mbouchou Mandop, Essam, Ngouoko, Eyenga Djong, Abena Ekobena, Youh, Nkolo. Kary: 12 min.

Polska: Płaczek, Maliczkiewicz, Zima – Roszak 9, Nosek 6, Płomińska 5, Kobylińska 3, Matuszczyk 2, Górna 2, Nocuń 2, Achruk 1, Szarawaga 1, Niewiadomska 1 Gęga, Rosiak. Kary: 8 min.

Sędziowały Sa Marta i Sa Vania (obie Portugalia). Widzów: 500.

Inny wynik: Reprezentacja Rosyjskiego Związku Piłki Ręcznej – Serbia 32:22.

Rosyjski ZPR 3 6 98-63 Serbia 3 4 90-71 Polska 3 2 77-70 Kamerun 3 0 55-116

Awans do II rundy: Rosyjski ZPR, Serbia i Polska. Te drużyny w kolejnej fazie utworzą jedną grupę razem z Francją, Słowenią i Czarnogórą.