Siostry po dwóch stronach barykady, czyli MKS FunFloor w niedzielę zmierzy się z JKS Jarosław

Zespół z Podkarpacia jest pełen zawodniczek, które w swoim CV mają wpisane występy w klubie z hali Globus. Są to Katarzyna Kozimur, Julia Skubacz, Sylwia Matuszczyk i Edyta Byzdra. Najciekawszymi postaciami z tego grona są Skubacz i Byzdra. Obie do Jarosławia są tylko wypożyczone i widać, że ten ruch był dla Skubacz strzałem w dziesiątkę. 22-latka nieco dusiła się grając w MKS AZS UMCS Lublin, gdzie przerastała swoje koleżanki o co najmniej klasę.

Otrzymała swoją szansę w Orlen Superlidze i, jak na razie, wykorzystuje ją znakomicie – w dwóch spotkaniach zdobyła 7 bramek. Byzdra na razie nie ma tak wybitnych statystyk, ale jej osoba jest ciekawa z innego powodu. Młoda rozgrywająca jest bowiem siostrą Kingi Achruk, czyli jednej z najbardziej doświadczonych zawodniczek MKS FunFloor Lublin. – Wiadomo, że dziwnie będzie grać przeciwko swojej siostrze. Chcemy jednak odnieść zwycięstwo i tylko to się liczy – mówi Kinga Achruk.

W poprzednich latach drużyna z Jarosławia bardzo często sprawiała lubliniankom mnóstwo problemów. Teraz powinno być jednak spokojnie. Jedną z przyczyn jest fakt, że Handball JKS ma swoje problemy – z nazwy zespołu zniknął chociażby Eurobud. To sprawiło, że drużynę trzeba było przebudować i wielu ekspertów widziało w klubie z Podkarpacia nawet potencjalnego spadkowicza. Początek sezonu pokazał jednak, że na to jest chyba za wcześnie, bo po dwóch kolejkach Handball JKS ma na swoim koncie 4 pkt.

Patrząc na dotychczasowe występy MKS FunFloor wicemistrz Polski nie powinien jednak obawiać się zespołu z Podkarpacia. Lublinianki pod wodzą Edyty Majdzińskiej grają bowiem szczypiorniak momentami ocierający się o perfekcję. Szybka i efektowna piłka ręczna spotyka się również z dużym uznaniem fanów.

– Osiągamy bardzo dobre wyniki, które pokazują, że jesteśmy dobrze przygotowane do sezonu. Jest jednak jeszcze wiele rzeczy, które możemy poprawić. Jarosław dobrze rozpoczął sezon. W lecie zaszło tam mnóstwo zmian, ale wyniki osiągane przez nie pokazują, że zdążyły już poukładać swoją grę. Myślę, że one jak najdłużej będą chciały utrzymać się w czołówce Orlen Superligi – przekonuje Karolina Wicik.

Rywalizacja MKS FunFloor z JKS rozpocznie się w niedzielę o godz. 16. Bezpośrednią transmisję z hali Globus przeprowadzi platforma internetowa Emocje.tv.