Azoty Puławy z kolejnym wyjazdowym zwycięstwem w lidze

Mecze puławian z Miedziowymi zawsze były zacięte i emocjonujące. Podobnie było i tym razem. W pierwszej połowie najpierw inicjatywę przejęli gospodarze, potem goście. Miejscowi rozpoczęli od trafienia Dawida Krysiaka. Odpowiedział z rzutu karnego Piotr Jarosiewicz. Po pięciu minutach i trzech trafieniach z rzędu Pawła Krupy miejscowi odskoczyli na 5:2. Wraz z upływem minut Zagłębie powiększało prowadzenie. W 14 min wygrywało 10:6. Puławianie odpowiedzieli pięcioma golami z rzędu, co przełożyło się na prowadzenie Azotów 11:10. Do bramki miejscowych trafili trzykrotnie Kacper Adamski, Boris Zivković i Piotr Jarosiewicz. W tym momencie inicjatywę przejęli puławianie. Marek Marciniak i Ivan Burzak wyprowadzili gości na dwubramkowe prowadzenie (15:13). Do końca pierwszej części na bramkę przyjezdnych odpowiadali gospodarze. Po 30 minutach na tablicy wyników był remis 17:17.

Po zmianie stron to podopieczni trenera Siergieja Bebeszki przejęli inicjatywę. W 41 min Azoty odskoczyły na 22:18. Do bramki trafiali dwukrotnie Adamski, Rafał Przybylski i Władysław Ostrouszko. Wypracowanej w ciągu siedmiu minut przewagi przyjezdni nie oddali już do końca. W 43 min Azoty wygrywały 23:19, w 50 min - 26:21, w 55 min - 30:23. Pięć ostatnich minut nie zmieniło rozmiarów wygranej puławian na trudnym terenie w Lubinie. Gospodarze dorzucili jeszcze dwie bramki (Paweł Krupa i Arkadiusz Michalak). W drużynie z Puław dwa trafienia zaliczył Piotr Jarosiewicz. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Azotów 32:25.

Zagłębie Lubin - Azoty Puławy 25:32 (17:17)

Zagłębie: Schodowski, Procho - P. Krupa 9, Krysiak 5, Bekisz 3, Michalak 2, Iskra 2, Hlushak 1, Pedryc 1, Rutkowski 1, R. Krupa 1, Moryń, Drozdalski, Stankiewicz, Kałużny. Kary: 10 minut.

Azoty: Zembrzycki, Tsintsadze - Adamski 9, Przybylski 8, Jarosiewicz 7, Zivkovic 2, Burzak 2, Janikowski 1, Zarzycki 1, Marciniak 1, Ostroushko 1, Fedeńczak. Kary: 10 minut. Dyskwalifikacja: Ivan Burzak w 27 min, za faul.

MVP: Paweł Krupa (Zagłębie).