Beniaminek przyjeżdża do Puław, a Azoty chcą wrócić do wygrywania

Półmetek pierwszej rundy już za drużyną Azotów. W ostatniej serii puławianie gościli u mistrza Polski Industrii Kielce, gdzie ulegli 23:39. – Mieliśmy zupełnie inny plan na to spotkanie. Kielce to klasowa drużyna, która natychmiast wykorzystała nasze błędy i stąd tak wysoka przegrana – mówił po meczu rozgrywający Rafał Przybylski.

Przegrana z mistrzem Polski to trzecia porażka podopiecznych trenera Siergieja Bebeszki. Wcześniej ulegli u siebie z wicemistrzowi kraju Orlen Wiśle Płock oraz na wyjeździe Gwardii Opole (3:5 w rzutach karnych, 30:30 w regulaminowym czasie). Po siedmiu kolejkach Azoty zajmują czwartą lokatę z 13 punktami na koncie. Do trzeciego Górnika Zabrze tracą trzy punkty, do drugiej Industrii już osiem, a do prowadzącej Orlen Wisły – 11. Z kolei nad piątym Chrobrym Głogów mają tylko jedno „oczko” przewagi.

W obecnym sezonie wracają play-off. Oznacza to, że po zakończeniu rundy rewanżowej drużyny z miejsc 1-8 przystąpią do rywalizacji w ćwierćfinałach. Pary utworzone zostaną według systemu: 1 z 8, 2 z 7, 3 z 6 i 4 z 5. Gdyby dzisiaj zakończył się sezon zasadniczy ćwierćfinałowym przeciwnikiem puławian byłby zespół Chrobrego.

O trzecie miejsce na podium przed fazą play-off rywalizować będą puławianie, zabrzanie, głogowianie, MMTS Kwidzyn i Grupa Azoty Unia Tarnów. Sobotnie spotkanie z zespołem z Legionowa będzie dla Azotów okazją do podreperowania konta punktowego. Do Puław przyjeżdża outsider tabeli. KPR to beniaminek Orlen Superligi, który boleśnie przekonuje się jak trudny jest los debiutanta. Podopieczni trenera Michała Prątnickiego do tej pory nie zaznali radości wygranej – przegrali wszystkie siedem spotkań. Beniaminek był bliski zdobycia punktów w spotkaniach z Torus Wybrzeżem Gdańsk (35:36), Energa MKS Kalisz (28:30), Grupą Azoty Unia Tarnów (29:32) i Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski (21:23). W drużynie beniaminka występuje były zawodnik puławskiego klubu Krzysztof Tylutki. Rozrywający z licencją trenerską jest solidnym filarem w defensywie.

Wicemistrzowie z ósmym kompletem

Ósma kolejka zainaugurowana została już w środę. W meczu otwierającym tę serię gier Orlen Wisła Płock pokonała Energa MKS Kalisz 34:21. Komplet punktów pozwolił „Nafciarzom” na objęcie prowadzenia w tabeli.