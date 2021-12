Górnik Zabrze – KS Azoty Puławy 23:21. Przegrana na zakończenie roku

Przed spotkaniem w lepszej sytuacji byli zajmujący trzecie miejsce puławianie, a dla ekipy z Górnego Śląska był to jeden z najważniejszych meczów w tym sezonie. Gospodarze ostro wzięli się od pracy i od samego początku postawiły na twardą i nieustępliwą grę. W efekcie jako pierwsi zdobyli bramkę, a po 10 minutach prowadzili 5:2. Goście mieli ogromne problemy ze sforsowaniem defensywy miejscowych i dopiero w 13 minucie zdołali zdobyć trzecią bramkę po rzucie Piotra Jarosiewicza. W kolejnych minutach Górnik zdołał powiększyć swoją przewagę do pięciu trafień, a Azoty popełniały dość proste błędy w ataku. W 26 minucie gospodarze prowadzili 11:16, a w końcówce obie ekipy dołożyły po jednym trafieniu i do przerwy ekipa z Puław przegrywała różnicą pięciu bramek.

Po zmianie stron Azoty zaczęły „gonić wynik” i w 35 minucie na tablicy wyników było już tylko 12:10 dla miejscowych. Goście nie poszli jednak za ciosem i po kolejnych pięciu minutach pozwolili na zbyt wiele rywalom w ofensywie. W efekcie na 20 minut przed końcem meczu Górnik znów prowadził różnicą pięciu bramek. Goście nie dawali jednak za wygraną i do samego końca starali się odwrócić losy sobotniego spotkania. Przewaga zabrzan zaczęła topnieć i dwie minuty przed końcową syreną wynosiła ledwie dwa trafienia, a na 30 sekund przed końcem gospodarze mieli tylko jednego gola więcej na koncie. W samej końcówce zimną krew zachował jednak Przytuła zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

Górnik Zabrze – KS Azoty Puławy 23:21 (12:7)

Górnik: Skrzyniarz, Kazimier – Przytuła 8, Dudkowski 7, Gogol 4, Bis 2, Bykowski 1, Ivanytsia 1, Molski, Łyżwa, Adamuszek, Gregułowski, Krawczyk, Rutkowski, Kaczor.

Azoty: Bogdanow, Zembrzycki - Rogulski 4, Akimenko 3, Dawydzik 3, Jarosiewicz 3, Jurecki 2, Łangowski 2, Kowalczyk 2, Przybylski, Baczko, Żivković, Fedeńczak, Podsiadło, Gumiński.