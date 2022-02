Kapitan Azotów Puławy z nowym kontraktem

Zakończyły się mistrzostwa Europy na Słowacji oraz Węgrzech, a z nimi przerwa w rozgrywkach na potrzeby reprezentacji i kluby wracają do ligowej rzeczywistości. Już w weekend zostaną wznowione rozgrywki, negocjowane i podpisywane są kontrakty zawodnicze. Na nową umowę z Azotami zdecydował się doświadczony były reprezentant Polski rozgrywający Michał Jurecki. Popularny Dzidziuś gra w Puławach już drugi sezon. Zawodnik doszedł do porozumienia z władzami klubu i podpisał kolejny dwuletni kontrakt. – Cieszę się, że Michał Jurecki zdecydował się na przedłużenie kontraktu i kontynuowanie swojej kariery w Puławach. Jest to również dobry sygnał, że w krótkim czasie dojdziemy do porozumienia z pozostałymi zawodnikami, z którymi zaczniemy rozmawiać po powrocie zespołu z wtorkowego meczu Pucharu Polski w Zabrzu z Górnikiem – mówi Jerzy Witaszek, prezes Azotów Puławy.

Kapitan dał dobry przykład kolegom, którym z końcem sezonu kończą się umowy. W tym gronie są kolejni zawodnicy drugiej linii: Antoni Łangowski, Paweł Podsiadło, Aleksandr Bachko, Bartosz Kowalczyk i Rafał Przybylski, skrzydłowi Andrii Akimenko i Wojciech Gumiński oraz obrotowi Dawid Dawydzik i Łukasz Rogulski. Wiadomo już, że na pozostanie w Puławach nie zdecydował się najskuteczniejszy zawodnik Azotów Ukrainiec Akimenko, który od nowego sezonu będzie graczem Dinama Bukareszt.

Klub z Puław znalazł już zastępcę Akimenki na prawym skrzydle. Będzie nim 29-letni Rosjanin Dmitry Kornev. Ostatnio grał w Czechowskich Niedźwiedziach, brał udział z reprezentacją Rosji w mistrzostwach Europy. Z kolei na obrocie ma, już w tym sezonie, grać Ukrainiec 23-letni Ivan Burzak z Motoru Zaporoże. Klub podpisał z nim 1,5-roczny kontrakt. Od nowego sezonu na lewym rozegraniu występował będzie w Puławach reprezentant Polski Kacper Adamski z Energa MKS Kalisz. Pojawiły się głosy o zainteresowaniu obrotowym Orlenu Wisły Płock Markiem Daćko. – Z tego co mi wiadomo, nie było rozmów z zawodnikiem na temat przyjścia do klubu – mówi Witaszek.

Od 1 lutego obrotowy i wychowanek Azotów Kacper Baranowski wypożyczony został do końca sezonu do AZS AWF Biała-Podlaska. – Cieszymy się, że Kacper będzie miał większą możliwość gry w I lidze centralnej niż w PGNiG Superlidze – mówi prezes. Już dzisiaj o godzinie 18 AZS AWF rozegra u siebie mecz 1/16 Pucharu Polski z Gwardią Opole (wstęp wolny).

(grom)