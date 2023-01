Padwa Zamość i Azoty Puławy awansowały do 1/8 finału mistrzostw Polski juniorów

W drugim występie drużyna prowadzona przez Michała Zielonkę i Damiana Morawskiego mierzyła się z gospodarzami Port Service Wybrzeże I Gdańsk. Miejscowi postawili wysokie wymagania, którym zamościanie nie mogli sprostać. Spotkanie zakończyło się porażką Padwy 28:53.

Sprawa awansu Padwy do kolejnej rundy wyjaśniła się dopiero ostatniego dnia finałów 1/16 mistrzostw Polski. Padwa grała z Trójką Nowa Sól, którą pokonała 39:20. Dla końcowego układu w tabeli ważny był wynik gospodarzy, mających komplet punktów, Wybrzeża Gdańsk z Kusym Szczecin. Gdańszczanie wygrali 43:33 i to młodzież Padwy zajęła drugie miejsce w tabeli grupy A, za Wybrzeżem i wywalczyła awans do 1/8 finału. W kolejnym etapie MP młodzi zamościanie zagrają w Zabrzu.

MKS Kusy Szczecin I – MKS Padwa Zamość 31:41 (16:22)

Najwięcej bramek dla Padwy: Sebastiana Gaca 9, Dawid Skiba 8, Szymon Sadowski 7, Mateusz Czerwonka 6.

Port Service Wybrzeże I Gdańsk – MKS Padwa Zamość 53:28 (25:17)

Najwięcej bramek dla Padwy: Mateusz Czerwonka 9, Dawid Skiba 7, Julian Gadaj 6.

MKS Padwa Zamość – UKS Trójka Nowa Sól 39:20 (21:9)

Najwięcej bramek dla Padwy: Dawid Skiba 10, Julian Gadaj 8, Mateusz Czerwonka 7.

Skład Padwy Zamość: Mateusz Czerwonka, Kacper Komadowski, Michał Markowicz, Igor Jarentowski, Dawid Skiba, Karol Tęcza, Patryk Książka, Julian Gadaj, Franciszek Sapuła, Sebastian Gaca, Julian Malec, Szymon Sadowski, Ignacy Pieczykolan, Kacper Dołba, Dominik Brodziak, Kacper Szymanik. Trenerzy: Michał Zielonka i Damian Morawski.

Drugi przedstawiciel województwa lubelskiego Azoty Puławy były gospodarzem turnieju 1/16 i rywalizowały w grupie G. Na początek zmierzyły się z MKS Ustroń. Młodzi puławianie już po pierwszej połowie mieli pięć bramek zaliczki. Po zmianie stron powiększyli przewagę wygrywając ostatecznie 32:24.

Kolejnym przeciwnikiem podopiecznych Piotra Pezdy był Krakowiak 85 Kraków. Gospodarze wygrali pewnie 32:23 i już po dwóch dniach rywalizacji byli pewni awansu do kolejnej rundy.

Na zakończenie puławska młodzież zmierzyła się z AZS Włocławek. Był to najsłabszy z rywali na tym etapie rywalizacji. Drużyna trenera Pezdy już do przerwy deklasowała rywala prowadząc 21:5. Ostatecznie wygrała 41:16 i z kompletem zwycięstw zajęła pierwsze miejsce w grupie i pieczętując awans do 1/8 finału.

Azoty Puławy – MKS Ustroń 32:24 (15:10)

Najwięcej bramek dla Azotów: Piotr Juszczak 7, Szymon Sekuła 6, Kuba Bereziński 6, Wojciech Włudarczyk 6.

Azoty Puławy – UKS Krakowiak 85 Kraków 32:23 (16:12)

Najwięcej bramek dla Azotów: Kacper Czopek 7, Kuba Bereziński 5, Szymon Sekuła 5, Wojciech Włudarczyk 4.

Azoty Puławy – AZS Włocławek 41:16 (21:5)

Najwięcej bramek dla Azotów: Kuba Bereziński 8, Kacper Czopek 7, Szymon Sekuła 6.

Skład drużyny Azotów Puławy: Michał Makara, Jakub Warowny, Piotr Juszczak, Kacper Czopek, Adrian Szczęśniak, Szymon Sekuła, Paweł Lis, Wojciech Włudarczyk, Paweł Ciupa, Łukasz Maraszkiewicz, Szymon Rybicki, Karol Warda, Mikołaj Urbanek, Bartosz Furtak, Ernest Czerski, Kuba Bereziński. Trener: Piotr Pezda.