Piłkarze ręczni Azotów Puławy w czwartek wracają do treningów

Dla kibiców Azotów postawa ich pupili w nowych rozgrywkach będzie wielką niewiadomą. Po pierwsze, zespół sześciokrotnych brązowych medalistów kraju poprowadzi nowy szkoleniowiec – Siergiej Bebeszko.

55-letni trener ma kilka argumentów, które przemawiają za nim i pozwalają fanom piłki ręcznej patrzeć z nadzieją w przyszłość. Ma w dorobku mistrzostwo Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Do osiągnięć jako zawodnik dołączył też sukcesy w pracy trenerskiej. Z Dynamem Mińsk cztery razy zdobywał mistrzostwo Białorusi, dwa razy puchar kraju. Awansował też do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Międzynarodowy sukces powtórzył z Motorem Zaporoże. Trzykrotnie wywalczył mistrzostwo Ukrainy. Z Mieszkowem Brześć trzy razy stawał na najwyższym podium mistrzostw Białorusi, trzy razy zdobywał puchar. Prowadził również reprezentację Ukrainy. Czy tak bogaty dorobek przełoży się na efekty w pracy z klubem z Puław? Zobaczmy w maju przyszłego roku.

– Każdy z zawodników zaczyna od czystego konta u nowego trenera. Zrobimy wszystko, abyśmy na koniec rozgrywek mogli cieszyć się z powrotu medalu do Puław – zapowiada skrzydłowy Azotów Piotr Jarosiewicz.

Po zajęciu dopiero szóstego miejsca w drużynie zaszło kilka zmian. Z Azotami pożegnali się: Wadim Bogdanow, Bartosz Kowalczyk, Ignacio Valles oraz trener Robert Lis. Szkoleniowiec przejdzie do historii puławskiego klubu jako zdobywca dwóch brązowych medali: w 2021 i 2022 roku. W bieżącym Azoty zostały zdetronizowane przez Górnika Zabrze. Było to bardzo bolesne doświadczenie, gdyż to spotkanie z Górnikiem w Puławach, zakończone porażką 30:34, przesądziło o powrocie górników na medalowe podium już na cztery kolejki przed końcem rozgrywek.

W miejsce nieobecnych pojawili się rozgrywający: Maciej Zarzycki i Litwin Deividas Virbauskas, bramkarze Zurab Tsintsadze i Paweł Ciupa oraz obrotowy Ignacy Jaworski. Do szerokiego składu włączeni zostali rozgrywający: Jakub Bereziński (19 lat) i o rok młodszy Mikołaj Urbanek. Po kontuzji ma wrócić doświadczony Michał Jurecki. Na kolejne dwa lata w Puławach zostaje doświadczony obrotowy Ivan Burzak. Zabraknie przechodzącego rehabilitację bramkarza Wojciecha Boruckiego.

W czwartek szczypiorniści przejdą badania lekarskie. Od piątku czekają ich już zajęcia. Drużyna będzie przygotowywać się na swoich obiektach. W planach są gry kontrolne oraz turnieje w Kaliszu i Legionowie. Rozgrywki ligowe puławianie rozpoczną 30 sierpnia spotkaniem u siebie z Grupą Azoty Unia Tarnów.