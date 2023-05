Piotrkowianin - Azoty Puławy 31:33. Było nerwowo, ale wygrali ważny mecz

Spotkanie było bardzo ważne dla obu drużyn. Gospodarze, w przypadku zwycięstwa, mogli już zapewnić sobie utrzymanie. Z kolei puławianie nadal muszą wygrywać aby nie pozbawić się szansy występu w europejskich pucharach. Taki scenariusz będzie możliwy w przypadku zajęcia przez podopiecznych trenera Roberta Lisa czwartego miejsca. Oprócz wyników puławian ważne też będą rozstrzygnięcia spotkań rywali: Torus Wybrzeża Gdańsk i Chrobrego Głogów.

Dosyć długo obie ekipy walczyły bramka za bramkę. W końcówce pierwszej odsłony puławianie przycisnęli zdobywając trzy gole z rzędu. Na listę strzelców wpisali się kolejno: Marek Marciniak, Ivan Burzak i Piotr Jarosiewicz. Tym samym goście odskoczyli na 18:15. Pierwsza odsłona zakończyła się wygraną Azotów 18:16. W ostatniej akcji Ignacio Valles nie wykorzystał rzutu karnego (obronił Artur Kot).

Bramkarz Piotrkowianina czterokrotnie wychodził obronną ręką z potyczki jeden na jeden z siódmego metra. Po zmianie stron puławianie powiększyli przewagę do pięciu trafień: 27:22, 29:24, 30:25. Trzy minuty przed końcem miejscowi zbliżyli się na 29:31 i zrobiło się nerwowo. W 60 min Piotr Jędraszczyk pokonał z rzutu karnego Mateusza Zembrzyckiego i wygrana była zagrożona (tylko 31:32). Miejscowi zaczęli pilnować każdy swego, co nie ułatwiało rozegrania ataku. Ostatnia akcja meczu zakończyła się ostatecznie celnym rzutem z lewego skrzydła Vallesa, pieczętując zwycięstwo Azotów 33:31. MVP wybrany został bramkarz puławian Wojciech Borucki. To już ósma statuetka w sezonie.

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Azoty Puławy 31:33 (16:18)

Piotrkowianin: Ligarzewski, Kot, Chmurski - Jędraszczyk 7, Pacześny 6, Swat 6, Kowalski 4, Doniecki 2, Surosz 2, Szopa 2, Mosiołek 1, Matyjasik 1, Krajewski, Pożarek, Wawrzyniak. Kary: 10 minut.

Azoty: Borucki, Zembrzycki - Kowalczyk 8, Burzak 7, Jarosiewicz 5, Janikowski 4, Valles 3, Adamski 2, Zivković 1, Fedeńczak 1, Marciniak 1, Przybylski 1, Antolak, Konieczny. Kary: 16 minut.