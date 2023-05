Trwa przebudowa drużyny Azotów Puławy po nieudanym sezonie

Pierwszą lukę na najważniejszej pozycji w zespole zajął urodzony w Lublinie 24-letni Maciej Zarzycki. Wychowanek miejscowej Unii kojarzony jest z występów z Gwardii Opole. Zagrał w 169 spotkaniach, zdobył 255 bramek. Ostatni prowadził grę na boiskach zaplecza francuskiej ekstraklasy, w Nancy Handball. Na tej pozycji do seniorskiej kadry szóstej drużyny ubiegłego sezonu włączony został też 18-letni Mikołaj Urbanek. Na środku rozegrania czeka jeszcze jedno wolne miejsce. Niewykluczone, że zajmie je obcokrajowiec.

Puławski klub ogłosił już nazwisko nowego szkoleniowca. Został nim 55-letni Serhiy Bebeshko. Ukrainiec ma bogatą przeszłość zarówno zawodniczą, jak też trenerską. Jest mistrzem olimpijskim z Barcelony, w 1992 roku. Na Olimpiadzie wystąpił we wszystkich spotkaniach, zdobył 19 bramek. Grał również w lidze hiszpańskiej (BM Ciudad Real) i francuskiej. Jako trener pracował w Dynamie Mińsk, Motorze Zaporoże, Mieszkowie Brześć, prowadził reprezentację Ukrainy. Dobrą wiadomością dla puławskich kibiców jest też to, że planujący odejście z zespołu obrotowy Iwan Burzak, w związku z pojawieniem się Ukraińca na trenerskiej ławce zamierza negocjować warunki nowej umowy. Na tej pozycji w nowym sezonie występować będą także Kelian Janikowski oraz nowy nabytek, reprezentant Ukrainy, Dmytro Tiutiunnyk. Do kadry włączony został też Ignacy Jaworski (19 lat).

Puławska bramka będzie mieć trzech zawodników. Najstarszym jest Mateusz Zembrzycki (26 lat). W minionym sezonie borykał się przez kilka miesięcy z kontuzją. Powrócił do gry w końcówce rozgrywek. Numerem jeden był 22-letni Wojciech Borucki. Wychowanek puławskiego klubu doskonale wykorzystał swoje „pięć minut”, które podarował mu los. Puławianin udanie zastąpił kontuzjowanych Zembrzyckiego i Wadima Bogdanowa i w wielu spotkaniach swoimi doskonałymi interwencjami przesądzał o wygranej Azotów. Docenione to zostało – wiele razy otrzymywał statuetkę MVP. Na dorobku w Azotach będzie 19-latek Paweł Ciupa. To wychowanek, który ostatnio grał w SMS Płock.

Na czterech pozycjach nie będzie zmian w porównaniu do minionego sezonu. Na prawym skrzydle nadal występować będą Dawid Fedeńczak i Marek Marciniak. Prawe rozegranie będzie miejscem gry dla Rafała Przybylskiego i Borisa Zivkovicia. Z kolei na lewym rozegraniu będą dotychczasowy kapitan Michał Jurecki, Kacper Adamski i Jan Antolak. Lewe skrzydło wypełnią Piotr Jarosiewicz, Tobiasz Górski i Kamil Konieczny.