Trzech zawodników Azotów Puławy w kadrze Polski

To prawy rozgrywający Rafał Przybylski, obrotowy Dawid Dawydzik i bramkarz Mateusz Zembrzycki. Przybylski i Zembrzycki gościli już w reprezentacji podczas ostatniego zgrupowania i dwóch spotkań towarzyskich ze Szwecją, na początku listopada. Golkiper puławskiego klubu zadebiutował w biało-czerwonych barwach. Dawydzik wraca do składu po dłuższej przerwie. W siedmioosobowej rezerwie znaleźli się lewoskrzydłowy Piotr Jarosiewicz i występujący na prawej flance Dawid Fedeńczak. Dotychczas pierwszy był etatowym kadrowiczem powoływanym przez selekcjonera Patryka Rombla.

Obecna kadra liczy 24 zawodników, w zdecydowanej większości z polskiej ligi. Wyjątkiem są Jan Czuwara i Patryk Walczak z Vardaru Skopje. Debiutantem jest Piotr Jędraszczyk z Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Na liście są też zawodnicy, którzy uczestniczyli już w zgrupowaniach, ale jeszcze nie zagrali w koszulce z orzełkiem na piersi: Mikołaj Czapliński, Miłosz Wałach, Bartłomiej Bis i Ryszard Landzwojczak. Zgrupowanie w Cetniewie potrwa od 12 do 23 grudnia. Po świętach do kadry dołączą piłkarze w lig zagranicznych. Od 28 do 30 grudnia Polaków czeka turnieju 4 Nations Cup z udziałem Japonii, Holandii i Tunezji. Rywalami Biało-Czerwonych w ME 2022 (od 13 lutego do 6 lutego) będą: Austria, Białoruś i Niemcy. Gospodarzami ME są Węgry i Słowacja.

KADRA POLSKI PIŁKARZY RĘCZNYCH NA ZGRUPOWANIE W CETNIEWIE

Bramkarze: Mateusz Kornecki (Łomża Vive Kielce), Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Mateusz Zembrzycki (Azoty Puławy), Miłosz Wałach (Torus Wybrzeże Gdańsk).

Lewoskrzydłowi: Przemysław Krajewski, Mikołaj Czapliński (Orlen Wisła Płock), Jan Czuwara (Vardar Skopje).

Lewi rozgrywający: Szymon Sićko (Łomża Vive Kielce), Kacper Adamski (Energa MKS Kalisz), Damian Przytuła (Górnik Zabrze).

Środkowi rozgrywający: Maciej Pilitowski (Energa MKS Kalisz), Arkadiusz Ossowski (MMTS Kwidzyn), Michał Olejniczak (Łomża Vive Kielce), Piotr Jędraszczyk (Piotrkowianin), Maciej Zarzycki (Gwardia Opole).

Prawi rozgrywający: Rafał Przybylski (Azoty Puławy), Wiktor Tomczak (Torus Wybrzeże Gdańsk).

Prawoskrzydłowi: Arkadiusz Moryto (Łomża Vive Kielce), Michał Daszek, Krzysztof Komarzewski (Orlen Wisła Płock).

Obrotowi: Dawid Dawydzik (Azoty Puławy), Ryszard Landzwojczak (MMTS), Bartłomiej Bis (Górnik Zabrze), Patryk Walczak (Vardar Skopje).