Wysoka wygrana Azotów Puławy w sparingu ze Stalą Mielec

Sparing był jednym z wydarzeń wpisanych w program otwarcia nowej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu. Puławianie pojechali w komplecie, z trzema bramkarzami: Mateuszem Zembrzyckim, Gruzinem Zurabem Tsintsadze oraz wychowankiem Pawłem Ciupą. Zabrakło leczącego kontuzję Wojciecha Boruckiego. Zembrzycki zagrał w pierwszej połowie, reprezentant Gruzji w drugiej. – Gruzin prezentuje odmienny od naszych bramkarzy styl bronienia. Zarówno rzutów w meczu, jak też karnych – tłumaczy Marcin Kurowski, dyrektor sportowy puławskiego klubu.

Już po pierwszej połowie szósta drużyna PGNiG Superligi była lepsza. Puławianie prowadzili 19:8. W pierwszej odsłonie mielczanie mieli problemy z wykańczaniem akcji. W drugiej zaprezentowali się już lepiej, ale to Azoty podkręciły tempo i powiększyły przewagę. Sparing zakończył się wygraną puławian 38:24. Trener Bebeszko dał pograć prawie wszystkim zawodnikom. Jedynym, który nie „powąchał” boiska, był Ciupa. Do gry po kontuzji powrócił doświadczony Michał Jurecki. Swoje umiejętności mogli zaprezentować nowo pozyskani zawodnicy: rozgrywający Maciej Zarzycki, Litwin Deividas Virbauskas i Jakub Bereziński oraz obrotowi Ignacy Jaworski i Mikołaj Urbanek. – Dobrze na lewym rozegraniu pokazał się Jakub Bereziński, który cztery razy wpisał się na listę strzelców – mówi Kurowski.

Puławianie nieźle radzili sobie w grze obronnej, co pozwoliło na przeprowadzanie szybkich kontr. W błyskawicznym zdobywaniu bramek prym wiedli skrzydłowi. Marek Marciniak zdobył osiem, co było najlepszym osiągnięciem strzeleckim w ekipie Azotów, zaś Dawid Fedeńczak - sześć. Z kolei Piotr Jarosiewcz trafił do bramki Handball Stali dwukrotnie. – Cieszy, że skrzydłowi mieli wiele okazji do zamiany kontr na bramki. Mecz w Mielcu był naszą pierwszą grą kontrolną w okresie przygotowawczym. Był to bardzo pożyteczny sprawdzian – ocenia dyrektor Azotów.

Kolejnym sprawdzianem formy Michała Jureckiego i spółki będzie turniej w Legionowie (12-13 sierpnia).

Handball Stal Mielec - Azoty Puławy 24:38 (8:19)

Handball Stal: Dekarz, Nowikow, Maj - Stefani 1, Nowak 1, Kotliński 4, Graczyk 2, Vałyńcew 1, Napierała 2, Kaźmierczak 2, Smoliński 4, Goliszewski 3, Przychodzeń, Osmola 2, Światłowski 1, zawodnik testowany 1.

Azoty: Zembrzycki, Tsintsadze - Górski 2, Adamski 3, Przybylski 3, Jurecki, Marciniak 8, Burzak 4, Virbauskas, Zarzycki 1, Janikowski 3, Jaworski, Fedeńczak 6, Jarosiewicz 2, Konieczny, Urbanek, Bereziński 4, Zivković 2.