Pod Koszami Dziennika: Symbit wciąż niepokonany

Doświadczony manager Symbitu znakomicie rozegrał pojedynek dwóch niepokonanych w lidze drużyn. Pierwsze trzy kwarty przebiegały pod dyktando The Reds.

„Czerwoni” nie potrafili jednak zbudować większej przewagi. Kluczowy okazał się przełom trzeciej i czwartej kwarty, kiedy Symbit zdobył 13 pkt z rzędu, co dało mu prowadzenie 57:49. The Reds próbowało odrobić straty za pomocą rzutów z dystansu. One nawet znajdowały drogę do kosza, ale Symbit również nie miał problemów ze sforsowaniem obrony przeciwnika. Ostatecznie wygrał 74:66 i jako jedyny w lidze może szczycić się mianem niepokonanej drużyny. Bohaterem meczu był Piotr Ziółkowski.

Ten właściciel jednego z lubelskich ośrodków szkolenia kierowców od lat prezentuje znakomitą formę sportową. W sobotnim spotkaniu zdobył aż 31 pkt. Dzielnie wspierał go Tomasz Andrzejak, który dołożył 20 „oczek”. Liderem drużyny The Reds był Marek Lejko, autor 22 pkt.

Na uwagę zasługuje również dobra postawa Adley Hydroizolacje. Ta drużyna zazwyczaj plątała się w dolnych rejonach tabeli. W tym sezonie na koncie ma już dwa zwycięstwa i realnie może myśleć o awansie do czołowej „szóstki”. W sobotę Adley pokonało WinPlay 49:42. Olbrzymia w tym zasługa Piotra Szpunara, który zdobył 16 pkt. 14 „oczek” do dorobku Adley dołożył Marcin Jakubczak. W WinPlay 16 pkt zdobył Seweryn Szast.

Wyniki: Dom Plus Kwadrat – Prospectiv 112:28 * Lancet – BRU 67:44 * WinPlay – Adley Hydroizolacje 42:49 * Lipa Team – Team Erkado 43:51 * 4te Piętro – Flying Foxes 83:51 * Symbit – The Reds Iglo-Klima 74:66.