Pod koszami Dziennika Wschodniego: Lider wciąż bez porażki

Mogłeś odpowiedzieć dobrze, ale i tak nie zdałeś. Tak wyglądał egzamin na prawo jazdy

Zamieszanie z egzaminami na prawo jazdy. Do zestawu pytań zostało włączonych osiem błędnych. Ministerstwo szuka odpowiedzialnych za to urzędników, a Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego sprawdzają czy ci co 24 stycznia nie zdali egzaminu, oblali go słusznie.