Polscy siatkarze ograli Serbię i awansowali do półfinału mistrzostw Europy

W partii otwarcia lepiej zaprezentowali się Serbowie. Prowadzili już 5:1, 13:9. Szkoleniowiec Polski Nikola Grbić dwukrotnie prosił o czas. Niestety, przerwy nie miały istotnego znaczenia na dalszy przebieg spotkania. W końcówce mecz się wyrównał. Ważne punkty zdobył asem serwisowaym Norbert Huber. Ostatnie słowo należało do Serbów (28:26).

Wyrównany był drugi set. Od początku to Polacy próbowali zdominować przeciwnika. Z akcji na akcję zaczęli budować przewagę. Huber zaatakował ze środka i prowadzenie wzrosło do 10 goli - 21:11. Ostatnia piłka należała do Wilfredo Leona, który skutecznie zaatakował na 25:15.

Kolejna odsłona przyniosła niesamowity zwrot akcji. Na początku to Biało-Czerwoni odskoczyli na trzy trafienia (7:4). W odpowiedzi Drazen Luburić nękał naszych reprezentantów mocnym serwisem. Od wyniku 7:7 obie drużyny grały cios za cios. Było 7:7, następnie 13:13, 20:20, 24:24. Do wyłonienia zwycięzcy konieczna była gra na przewagi. W niej więcej setboli mieli Polacy. Niestety, na rozstrzygnięcie czekaliśmy aż do 36 punktów w wykonaniu Biało-Czerwonych.

Zwycięstwo w trzecim secie uspokoiło poczynania drużyny prowadzonej przez trenera Grbicia. Po wyrównanym początku Polacy zaczęli budować przewagę (10:8, 15:11). Po ataku z „krótkiej” Hubera było już 19:14. Prowadzenie zostało utrzymane (22:16). Czwarta partia zakończyła się wygraną 25:17. Taki wynik dał zwycięstwo 3:1 w meczu.

W półfinale ME przeciwnikiem Polski będzie Słowenia. W drugim półfinale Włosi, którzy nie bez problemów ograli we wtorkowy wieczór Holendrów (3:2), zagrają z Francją. Mecz Polaków i Włochów czwartek o godzinie 18.

Serbia - Polska 1:3 (28:26, 15:25, 34:36, 17:25)

Serbia: Krsmanović (7), Kujundzić (18), Perić (9), Luburic (19), Podrascanin (5), Todorovic, Kapur (libero) oraz Kovacevic (1), Ivovic (4), Batak (1), Atanasijevic (4), Masulović (1).

Polska: Kaczmarek (21), Leon (19), Śliwka (13), Kochanowski (12), Janusz, Huber (11), Zatorski (libero) oraz Semeniuk (7), Fornal, Kurek, Popiwczak (libero).

Drugi ćwierćfinał: Włochy - Holandia 3:2 (19:25, 25:17, 25:16, 23:25, 15:12).