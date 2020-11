Polska - Holandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV, stream on-line

Po fatalnym meczu z Włochami w minioną niedzielę, atmosfera wokół naszej kadry jest niesamowicie napięta. Polacy w starciu z ekipą z Półwyspu Apenińskiego zagrali fatalnie i przez 90 minut nie byli w stanie stworzyć żadnej groźnej sytuacji pod bramką rywala.

Już sam styl gry, pozostawiający wiele do życzenia, dał kibicom powody do niepokoju, ale jak się okazało problemy się nawarstwiły. Robert Lewandowski po spotkaniu na antenie TVP Sport udzielił wywiadu, który z pewnością przejdzie do historii. Milczenie naszego kapitana eksperci odczytali jako publiczne wysłanie wotum nieufności dla selekcjonera, a niektórzy poszli dalej twierdząc, że była to jawna próba zwolnienia Brzęczka z posady.

W tym momencie nikt chyba nie chciałby być na miejscu selekcjonera. Brzęczek jest bowiem pod olbrzymią presją, a poprawić jego sytuację może jedynie dobry występ przeciwko Holandii na zakończenie zmagań w Lidze Narodów. Nie wiadomo jednak czy w dzisiejszym meczu zagra Lewandowski. Według medialnych doniesień snajper Bayernu ma drobny uraz, ale wobec zaistniałej przed kilkoma dniami sytuacji być może sprawa ma drugie dno?

Holendrzy do starcia na Stadionie Śląskim z pewnością podejdą mocno zmotywowani. „Oranje” wciąż maja szansę na awans do fazy play-off jeśli pokonają Polaków, a Włosi zgubią punkty z Bośnią i Hercegowiną. W niedzielę drużyna Franka de Boera pokonała Bośniaków 3:1 po dwóch golach Georginio Wijnalduma i jednym trafieniu Memphisa Depaya.

I to właśnie na tych zawodników polscy obrońcy będą musieli zwrócić szczególną uwagę. Na pocieszenie pozostaje fakt, że w meczu z Biało-Czerwonymi zabraknie jednego z najlepszych stoperów na świecie – kontuzjowanego Virgila van Dijka. Jednak mimo tego i tak nasi najbliżsi rywale „na papierze” są murowanym faworytem do wygranej.

W pierwszym meczu obu reprezentacji Holendrzy wygrali z Polską 1:0, ale przez cały mecz niepodzielnie panowali na boisku. Jeżeli kibice zobaczą podobny scenariusz na Stadionie Śląskim dni Jerzego Brzęczka w kadrze mogą być policzone.

Dzisiejszy mecz Polaków z Holendrami rozpocznie się o 20.45. Transmisję ze spotkania będzie można obejrzeć w TVP 1, TVP Sport i w Polsacie Sport. Mecz dostępny będzie także w internecie pod adresem sport.tvp.pl.