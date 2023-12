Powrót Kamila Stocha, Puchar Świata tym razem w Engelbergu

Stoch opuścił zeszłotygodniowe zawody w niemieckim Klingenthal, a jego koledzy pod jego nieobecność nie zachwycili. Co prawda w pierwszym konkursie Piotr Żyła był jedenasty, a Dawid Kubacki zakończył zmagania cztery lokaty niżej. Jednak w niedzielę dwójka naszych rodaków znów znalazła się dopiero w trzeciej dziesiątce – Żyła był 22. a Kubacki dopiero 28.

W najbliższy weekend gospodarzem Pucharu Świata będzie Engelberg, a w nim o dobry występ ma powalczyć także Stoch. – ⁠Do Engelbergu udamy się wraz z Piotrem Żyłą, Dawidem Kubackim, Kamilem Stochem, Pawłem Wąskiem i Maciejem Kotem. Piotr nie był obecny na ostatnim treningu, co było zaplanowane już wcześniej. Pozostała czwórka pokazała bardzo dobre skoki. Pracujemy nad tym przez cały rok, by oddawać dobre skoki również w sytuacjach stresowych, jak zawody. Engelberg będzie kolejną częścią procesu na drodze do Turnieju Czterech Skoczni i Polskiego Turnieju – przekazał Thomas Thurnbichler za pośrednictwem oficjalnego serwisu Polskiego Związku Narciarskiego.

Stoch znalazł się w kadrze na Engelberg w miejsce Andrzeja Stękały, który powalczy o punkty w Pucharze Kontynentalnym. Polscy kibice nie mają chyba co liczyć na wygraną jednego z Biało-Czerwonych, a dużym powodem do radości będzie dla nich miejsce któregoś z Polaków w czołowej dziesiątce. Patrząc na obecną formę skoczków o zwycięstwo w Szwajcarii powinien bić się Austriak Stefan Kraft, który wygrał cztery z sześciu dotychczasowych konkursów w Pucharze Świata. Plany pokrzyżować będzie chciał mu Niemiec Karl Geiger, który przed tygodniem „upolował” dublet w Klingenthal. Nie należy zapomnieć też o Ryoyu Kobayshim i Andreasie Wellingerze.

Skakanie w Engelbergu rozpocznie się w piątek od treningu, a następnie przeprowadzone zostaną kwalifikacje. W sobotę odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny, a w niedzielę kwalifikacje i drugi konkurs. Zmagania skoczków będzie można oglądać w TVN i Eurosporcie oraz na platformie Player

PUCHAR ŚWIATA W ENGELBERGU

Piątek: 11.00 – oficjalny trening * 13.00 – kwalifikacje * Sobota:16.00 – konkurs indywidualny * Niedziela: 14.15 – kwalifikacje * 16.00 – konkurs indywidualny.

KLASYFIKACJA GENERALNE PUCHARU ŚWIATA

1.Stefan Kraft (Austria) – 509 pkt * 2. Andreas Wellinger (Niemcy) – 380 pkt * 3. Karl Geiger (Niemcy) – 353 pkt * 4. Pius Paschke (Niemcy) – 283 pkt * 5. Jan Hoerl (Austria) – 236 pkt *** 20. Piotr Żyła – 56 pkt * 25. Dawid Kubacki – 46 pkt * 35. Paweł Wąsek – 8 pkt * 41. Kamil Stoch – 3 pkt.