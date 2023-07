ReviaPark Zamość wygrała turniej koszykówki 3x3 w Radzyniu Podlaskim

Impreza przebiegła bardzo sprawnie, toczyła się w dobrej atmosferze i zaskoczyła wysokim poziomem.

Zwycięstwo przypadło drużynie ReviaPark Zamość. To kolejna, po Camaro, silna drużyna z tego ośrodka. Zamość to prawdziwa stolica województwa w koszykówce 3x3. ReviaPark w Radzyniu Podlaskim grała w składzie Kamil Kluczek, Michał Kowasz i Jakub Kleban. Ten ostatni w drużynie ReviaPark wystąpił gościnnie, bo na co dzień jest członkiem silnej warszawskiej ekipy – Kuce z Bronksu.

W Radzyniu Podlaskim zamościanie wygrali dość zdecydowanie wszystkie spotkania, zarówno te w fazie grupowej, jak i pucharowej. W półfinale gładko rozprawili się z drużyną Dzwońcie po karetkę, która ostatecznie została sklasyfikowana na najniższym stopniu podium. W finale zagrali z drużyną gospodarzy – ekipą Yasne. Mecz okazał się dość jednostronny, a zamościanie cały czas kontrolowali przebieg wydarzeń i wygrali 14:10.

– Nie uważam, że było to łatwe spotkanie, bo rywale mieli spore umiejętności. Cieszymy się, że koszykówka 3x3 staje się coraz bardziej popularna. W samym Zamościu są co najmniej cztery silne drużyny – mówi Kamil Kluczek, z ReviaPark. – Rywale mieli większe doświadczenie i dysponowali większą siłą fizyczną. Nam zabrakło zgrania, zwłaszcza, że to był nasz pierwszy turniej w tym roku – wyjaśniał Adam Chomiuk z ekipy Yasne. W Radzyniu Podlaskim występował wspólnie z Kamilem Mańko, Michałem Dudą oraz Łukaszem Sidorowiczem.