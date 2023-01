ChKS Arka Chełm – MKS Avia Świdnik 3:0. Pucharowa niespodzianka i ćwierćfinał z Jastrzębskim Węglem

Zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek podziękowanie za dotychczasową pracę w chełmskim klubie otrzymał z rąk prezydenta Jakuba Banaszka były trener Arki Sławomir Czarnecki. To dzięki niemu drużyna przeszła drogę z niższej ligi na drugi poziom rozgrywkowy. Obecnie gospodarzy prowadzi Bartłomiej Rebzda. Pod jego okiem chełmianie, z kompletem zwycięstw, prowadzą w grupie drugiej II ligi. Ostatnio rozpoczęli rundę rewanżową wygrywając na wyjeździe ze Spartą Grodzisk Mazowiecki.

W drodze do 1/8 finału miejscowi sprawili niespodziankę pokonując w Chełmie występującą w Tauron 1. Lidze Chemeko-System Gwardię Wrocław 3:2. Następnie, już na wyjeździe, ograli w trzech setach SPS Konstal Słupca. Z kolei świdniczanie mieli tylko jednego przeciwnika – na wyjeździe II-ligowe Anioły Toruń, z którymi wygrali w pięciu setach. Avia przyjechała do Chełma w roli lidera Tauron 1. Ligi. Wskoczyła na pierwsze miejsce po ostatnim zwycięstwie nad SMS PZPS Spała 3:0.

Na spotkanie pucharowe do składu ChKS wrócili nieobecni ostatnio czołowi zawodnicy: atakujący Patryk Szwaradzki i przyjmujący Łukasz Łapszyński. Gospodarze niesieni dopingiem dyktowali warunki wyżej sklasyfikowanej ekipie ze Świdnika. – Chcieliśmy sprawdzić się na tle lidera I ligi. Dopisali nam, jak zawsze na meczach ligowych, kibice. Dobrze na rozegraniu zaprezentował się Kacper Popik. Zespół ze Świdnika nie miał argumentów aby nam zagrozić – mówi szkoleniowiec Arki Bartłomiej Rebzda.

II-ligowiec wygrał w trzech setach i to do Chełma w ćwierćfinale zawita wicemistrz Polski Jastrzębski Węgiel. – Szkoda, że to nie my wygraliśmy. Liczyliśmy na powtórkę z poprzedniego sezonu i przyjazd do Świdnika drużyny z PlusLigi. Gospodarze zastopowali nas zagrywką. Nie mieliśmy czym odpowiedzieć, jedynie w trzecim secie na pewien czas podpięliśmy się pod serwis. Arka wygrała zasłużenie – mówi trener Avii Witold Chwastyniak.

ChKS Arka Chełm – MKS Avia Świdnik 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)

ChKS Arka: Marcyniak, Sadkowski, Lesiuk, Szwaradzki, Popik, Łapszyński, Cabaj (libero) oraz Jacznik.

MKS Avia: Walawender, Kosiba, Obermeler, Walczak, Toma, Błądziński, Guz (libero) oraz Kuś (libero), Hukel, Łysikowski, Siwicki i Rećko.