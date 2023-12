Pięć setów, mnóstwo emocji i derbowa wygrana PZL Leonardo Avii Świdnik

Drzewko za krew. Taka „świąteczna promocja” w RCKiK

To forma podziękowania krwiodawcom za to, że dzielą się tym bezcennym płynem z potrzebującymi. Każdy, kto w piątek odda krew w terenowym oddziale w Zamościu albo w ambulansie w Biłgoraju, wróci do domu z choinką.