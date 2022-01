Polski Cukier Avia Świdnik druga na turnieju w Białymstoku

Świdniczanie nie mieli zbyt wiele czasu na świętowanie. Przed świętami, 21 grudnia, sprawili sobie i kibicom niespodziankę pokonując w 1/16 finału Pucharu Polski występujący w PlusLidze Ślepsk Malow Suwałki 3:1. – W środę, dzień po meczu pucharowym, mieliśmy jeszcze siłownię. Później zawodnicy rozjechali się do swoich najbliższych, aby z nimi spędzić święta. Na pierwszych zajęciach spotkaliśmy się już w poniedziałek 27 grudnia – tłumaczy szkoleniowiec Avii Witold Chwastyniak.

Przerwa w rozgrywkach Tauron 1. Ligi jest krótka. Już w środę, 5 stycznia, siatkarze powrócą do walki o ligowe punkty. Wtedy rozpocznie się runda rewanżowa. Wyjazdowym przeciwnikiem żółto-niebieskich będzie ZAKASA Strzelce Opolskie. Na inaugurację świdniczanie pokonali rywala 3:2.

W okresie świąteczno-noworocznym Polski Cukier Avia wzięła udział w dwudniowym turnieju towarzyskim w Białymstoku. Był to I Memoriał Franciszka Milczuka. Gospodarzem był występujący w II lidze zespół BAS Białystok. Oprócz Avii, zagrały jeszcze inni I-ligowcy: KPS Siedlce oraz beniaminek tego szczebla rozgrywkowego Legia Warszawa. Pierwszym przeciwnikiem podopiecznych trenera Witolda Chwastyniaka byli stołeczni. Świdniczanie zwyciężyli 3:2 biorąc tym samym rewanż za porażkę w pierwszej rundzie 0:3. Wygrana nie przyszła jednak łatwo. Żółto-niebiescy przegrywali najpierw 0:1, a następnie 1:2 w setach. Zdołali doprowadzić do remisu 2:2, a następnie triumfowali 15:10 w tie-breaku. W drugim półfinale gospodarze BAS Białystok ulegli KPS Siedlce 1:3. W spotkaniu o trzecie miejsce Legia okazała się lepsza od BAS (3:1). W starciu o końcowe zwycięstwo w I Memoriale Franciszka Milczuka KPS pokonał Avię w trzech setach. Tym samym siedlczanie wzięli rewanż za porażkę ligową w Świdniku. – W Białymstoku wystąpiliśmy bez dwóch atakujących. Zabrakło Mateusza Rećki i Bartka Żywno. Bartek, z powodu poważnej kontuzji, wypadł nam już ze składu do końca sezonu. W roli atakującego wystąpił Konrad Machowicz. Zagraliśmy dwa mecze kontrolne na tydzień przed wznowieniem rozgrywek. Był to pożyteczny sprawdzian – ocenia libero Jakub Guz, kapitan Polskiego Cukru Avii Świdnik.

Wyniki i końcowa klasyfikacja I Memoriału Franciszka Milczuka, rozegranego w Białymstoku:

Mecze półfinałowe:

BAS Białystok – KPS Siedlce 1:3 (25:17, 24:26, 19:25, 23:25)

Polski Cukier Avia Świdnik – Legia Warszawa 3:2 (20:25, 25:15, 16:25, 25:19, 15:10)

Mecz o 3. miejsce:

BAS Białystok – Legia Warszawa 1:3 (23:25, 17:25, 25:20, 23:25)

Mecz o 1. miejsce:

KPS Siedlce – Polski Cukier Avia Świdnik 3:0 (25:23, 25:23, 25:15)

Klasyfikacja końcowa: 1. KPS Siedlce, 2. Polski Cukier Avia Świdnik, 3. Legia Warszawa, 4. BAS Białystok.

Kadra Polskiego Cukru Avii Świdnik podczas turnieju w Białymstoku: Jakub Guz, Tomasz Kuś, Kamil Durski, Łukasz Walawender, Konrad Machowicz, Jakub Urbanowicz, Szymon Seliga, Kamil Kosiba, Łukasz Kalinowski, Rafał Obermeler, Przemyław Toma, Mateusz Siwicki.

(grom)

Jednym z przeciwników Avii na turnieju w Białymstoku był KPS Siedlce

Fot. Piotr Michalski