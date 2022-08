Polski Cukier Avia Świdnik – Reprezentacja Polski U-20 1:4. Byli na różnym etapie [ZDJĘCIA]

Dla świdniczan był to pierwszy sparing w okresie przygotowawczym do nowego sezonu w Tauron 1. Lidze. Z kolei siatkarska młodzież reprezentacji przygotowuje się do mistrzostw Europy. Obaj trenerzy, Witold Chwastyniak w Avii i Mateusz Grabda w ekipie Biało-Czerwonych, umówili się na rozegranie pięciu setów.

Szkoleniowcy dali pograć wszystkim zawodnikom. Dwa pierwsze sety wygrali reprezentanci Polski (25:19, 25:23). W trzecim triumfowali „żółto-niebiescy” 25:16. W dwóch kolejnych odsłonach zwyciężyli młodzi kadrowicze: 25:18 i 25:18.

Jakub Guz i spółka mierzyli się z reprezentantami Polski, którzy na co dzień grali również w klubach Tauron 1. Ligi. W nowym sezonie niektórzy nadal będą rywalizować na tym szczeblu rozgrywek. W tym gronie są: Damian Biliński z Exact Systems Norwida Częstochowa, Tytus Nowik z Chemeko-System Gwardii Wrocław, Jakub Olszewski i Jakub Ratajewski (obaj Krispol Września), Piotr Śliwka (BKS Visła Proline Bydgoszcz) oraz Mateusz Kufka z KPS Siedlce. Warto podkreślić, że selekcjoner reprezentacji Polski Mateusz Grabda, na co dzień pracuje jako trener w drużynie Tauron 1. Ligi, KPS Siedlce. – Można się było spodziewać dużej ilości błędów z naszej strony. Młodzież z kadry jest od dwóch miesięcy w treningu z piłkami. My pracujemy razem dopiero od miesiąca. Zawodnicy chcieliby od razu funkcjonować w sparingu tak jak w lidze, ale jest na to za wcześnie. Jeszcze brakuje dynamiki, siły, pojawiały problemy z blokiem, rozegraniem, atakiem. Spokojnie chcę przekazać zawodnikom to, o co nam chodzi. W sparingach nie chodzi nam o wynik, ale o zgranie wszystkich ważnych w siatkówce elementów. Mamy nowych graczy i dlatego tak rotowałem składem aby drużyna grała w różnych ustawieniach. Siatkarze, którzy w naszym zespole występowali już w minionym sezonie przebywali na boisku z tymi, którzy zasili nas w okresie transferowym. Z poziomu sparingu jestem zadowolony – powiedział szkoleniowiec Polskiego Cukru Avii Witold Chwastyniak.

Polski Cukier Avia Świdnik – Reprezentacja Polski U-20 1:4 (19:25, 23:25, 25:16, 18:25, 18:25)

Reprezentacja Polski U 20: Szymendera, Olszewski, Kubicki, Majchrzak, Nowik, Kufka, Hawryluk (libero) oraz Kędzierski (libero), Śliwka, Czerny, Biliński, Gaweł.

Polski Cukier Avia: Machowicz, Walawender, Kosiba, Siwicki, Walczak, Hukel, Guz (libero) oraz Kuś (libero), Łysikowski, Obermeler, Rećko, Toma, Błądziński.