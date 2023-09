XIX Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii odbędzie się w piątek i sobotę w Świdniku

To spotkanie planowe jest na piątkowy wieczór (godz. 19). Pół godziny wcześniej odbędzie się oficjalna prezentacja drużyny PZL Leonardo Avia Świdnik przed nowym sezonem. Kibice siatkówki powinni zawitać do hali SP nr 7 już na 16. Wtedy to na boisko wybiegną drużyny Tauron 1. Ligi: beniaminek ChKS Arka Chełm i Lechia Tomaszów Mazowiecki.

XIX Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii będzie kolejną okazją do sprawdzenia formy przed nowymi rozgrywkami. Świdniczanie zagrali dwumecz z lokalnym rywalem z Chełma. W sparingu we własnej hali wygrali 3:1, w rewanżu na boisku ChKS Arki ulegli 0:4.

– Kończymy szósty tydzień przygotowań do ligi. Dla zawodników jest to najgorszy czas. Narasta zmęczenie, nie ma nagrody w postaci meczów w weekend, a wiec nie ma gdzie wyładować nagromadzonych emocji. Przechodziłem przez to jako zawodnik i doskonale rozumiem chłopaków. Oczekuję od zespołu walki i zaangażowania. Nie wynik jest jednak najważniejszy, choć zwycięstwa zawsze budują morale zespołu. Do początku rozgrywek zostało już nieco ponad dwa tygodnie – tłumaczy szkoleniowiec PZL Leonardo Avia Jakub Guz.

Drugi reprezentant regionu ChKS Arka w miniony weekend rozegrał dwa mecze z MKS Będzin. Chełmianie w pierwszym spotkaniu ulegli 2:3, w drugim zwyciężyli w takim samym rozmiarze. Niewykluczone, że Arka i Avia spotkają się w sobotnim finale, pod warunkiem wygranych w piątek.

Będzie to już XIX Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii. Początkowo nosił nazwę Memoriał Zdzisława Pyca i Henryka Siennickiego. Przypomnijmy. 7 listopada 1976 roku w wypadku samochodowym na Górkach Sławinkowskich, przy wjeździe do Lublina, zginęli dwaj siatkarze I-ligowej Avii: Zdzisław Pyc i Henryk Siennicki. Wracali ze spotkania ligowego w Sosnowcu. Samochodem kierował mistrz olimpijski z Montrealu Lech Łasko. Kolejny tragiczny dzień w historii świdnickiego klubu to 17 października 2004 roku. Wówczas, w wypadku samochodowym w Bogucinie, zginęli trzej kolejni siatkarze: Łukasz Jałoza, Wojciech Trawczyński i Jakub Zagaja oraz kierowca wiozącego ich busa, Stefan Sznajder. W 2007 roku podobny los spotkał Łukasza Maziaka, który zginął w Mełgwi. Od tego czasu upamiętniający wszystkich siatkarzy memoriał rozgrywany jest pod obecną nazwą.

Program XIX Memoriału Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii: piątek, 1 września: godzina 16: CHKS Arka Chełm – Lechia Tomaszów Mazowiecki * 18.30: prezentacja drużyny PZL Leonardo Avia Świdnik * 19: PZL Leonardo Avia Świdnik – UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki * sobota, 2 września: 13: mecz o 3. miejsce * 16: finał.