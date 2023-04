ChKS Arka Chełm wygrała turniej w Poznaniu, oby tak w finale

Chełmianie rozpoczęli od w miarę gładkiej wygranej z MKS Wieluń. Zwycięzcy grupy 2 II ligi nie dali najmniejszych szans drugiej ekipie grupy 3. ChKS Arka nie wypuściła rywala z 19 punktów zwyciężając w trzech setach. Wygrana na inaugurację była bardzo dobrym prognostykiem przed kolejnym starciem.

Drugiego dnia turnieju Mariusz Marcyniak i spółka mierzyli się gospodarzami Energetykiem Poznań. To drugi zespół po sezonie zasadniczym w grupie 1. Również tutaj siatkarze trenera Rebzdy nie musieli wspinać się na wyżyny swoich umiejętności. Tym razem zwyciężyli w trzech setach, kolejno: do 21, 18 i 12. Drugie zwycięstwo gwarantowało już awans do turnieju finałowego. Niewiadomą pozostawało jeszcze miejsce z którego drużyna wyjdzie z grupy półfinałowej.

Ostatnie starcie z triumfatorem grupy 4 MCKiS Jaworzno przesądziło o końcowej klasyfikacji. Trener ChKS Arki dokonał roszad w składzie dając pograć zawodnikom, którzy dotychczas mniej występowali na boisku. Spotkanie zakończyło się przegraną chełmian 2:3. Mimo niekorzystnego rezultatu Arka zakończyła turniej na pierwszym miejscu.

Turniej finałowy rozegrany zostanie 5-7 maja. Chełmski klub zamierza złożyć ofertę, aby zorganizować zawody.

ChKS Arka Chełm - WKS Wieluń 3:0 (25:17, 25:19, 25:18)

Enea Energetyk Poznań - ChKS Arka Chełm 0:3 (21:25, 18:25, 12:25)

ChKS Arka Chełm - MCKiS Jaworzno 2:3 (23:25, 25:21, 25:18, 22:25, 12:15)

Kadra ChKS Arka podczas turnieju w Poznaniu: Marcyniak, Sadkowski, Lesiuk, Szwaradzki, Popik, Łapszyński, Cabaj (libero) oraz Jacznik, Jezierski (libero), Kędra, Peszko, Pleta, Szydlik.

Pozostałe wyniki turnieju półfinałowego w Poznaniu: MCKiS Jaworzno - Energetyk Poznań 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) * MCKiS Jaworzno - WKS Wieluń 1:3 (25:20, 22:25, 18:25, 21:25) * WKS Wieluń - Energetyk Poznań 1:3 (21:25, 25:23, 22:25, 19:25).

Tabela końcowa turnieju w Poznaniu:

1.Arka 3 5 8:3

2.Jaworzno 3 5 7:5

3.Wieluń 3 4 4:7

4.Poznań 3 4 3:7

Z drugiego turnieju półfinałowego rozgrywanego w Grodzisku Mazowieckim awans wywalczyły: UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki i Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa. Odpadły CUK Anioły Toruń i Hutnik Kraków.