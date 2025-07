Reprezentacja Polski siatkarek zagra w Koreą Południową w Lidze Narodów

Polki przegrały ze Szwecją i są już poza mistrzostwami Europy. W sobotę zagrają z Dunkami.

Inauguracyjny występ reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy zakończył się zanim jeszcze na dobre turniej się rozkręcił. We wtorkowy wieczór Biało-Czerwone uległy 0:3 Szwecji i straciły szanse na awans do półfinału. Do rozegrania został im jeszcze mecz z Danią, którego stawką będzie już tylko honor.