Bogdanka LUK Lublin z wizytą w Olsztynie. Spotkają się z Szerszeniem

Drużyna z Olsztyna w obecnym sezonie zanotowała już kilka ciekawych wyników. Na inaugurację Indykpol AZS pokonał Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1, następnie PSG Stal Nysa 3:2. Po stronie zwycięstw są też 3:1 z Exact Systems Hemarpol Częstochowa oraz po 3:0 z GKS Katowice, Enea Czarnymi Radom i KGHM Cuprum Lubin. Podopieczni trenera Javiera Webera nie dali rady: mistrzowi Polski Jastrzębskiemu Węglowi (1:3), wicemistrzowi Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (0:3) i brązowemu medaliście Asseco Resovii Rzeszów (0:3).

Zaskoczeniem jest przegrana olsztynian przed własną publicznością z Barkom Każany Lwów 2:3. W ostatniej kolejce wszystko wróciło jednak do normy. Wyjazdowa wygrana nad Cuprum w trzech setach (25:23, 25:22 i 25:14) wpłynęła pozytywnie na atmosferę w zespole. W drużynie Indykpolu występuje były przyjmujący lubelskiego zespołu Nicolas Szerszeń. W ostatnim spotkaniu siatkarz był najskuteczniejszym zawodnikiem zdobywając 15 punktów. Za taki wyczyn przypadła mu po tym spotkaniu statuetka MVP. Po 10 rozegranych meczach olsztynianie mają na koncie 18 punktów, co daje im siódme miejsce w tabeli.

Niedzielne spotkanie będzie starciem drużyn sąsiadujących w tabeli. Lublinianie zgromadzili o dwa punkty więcej niż Indykpol AZS, co daje im szóste miejsce w klasyfikacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że Bogdanka LUK ma jedno spotkanie rozegrane więcej. Zaległy mecz olsztynian z PGE GiEK Skrą Bełchatów, z piątej kolejki, został przełożony na 30 grudnia. Niedzielna wygrana za trzy punkty pozwoli lublinianom powiększyć przewagę nad Indykpolem AZS do pięciu „oczek”.

Siatkarze Bogdanki LUK powrócili ostatnio na zwycięską ścieżkę. W minionej kolejce pokonali w hali Globus PSG Stal Nysa 3:1, wcześniej ograli na wyjeździe Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2, co było dużego kalibru niespodzianką. Przed tymi sukcesami zaliczyli dwie przegrane po 0:3: u siebie z Jastrzębskim Węglem i na wyjeździe z Aluron CMC Warta Zawiercie.

W obecnym sezonie lublinianie mają ambitny plan. Celem jest awans do fazy play-off. Podopieczni Massimo Bottiego są na dobrej drodze do realizacji tego zadania. Bogdanka LUK udowodniła, że potrafi wygrać z każdym przeciwnikiem. Nie jest ważne, jakiej klasy jest to rywal, Marcin Komenda i spółka umieją wspiąć się na wyżyny umiejętności, aby odnieś sukces. Kibice liczą, że tak samo będzie w niedzielę.