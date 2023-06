Doświadczenie w parze z debiutantem, czyli kolejne transfery w LUK Lublin

Przez dwa lata Kania występował w GKS Katowice. Był to jego szósty sezon w PlusLidze. W 2022 roku wywalczył z zespołem historyczny awans do najlepszej ósemki w kraju.

Minione rozgrywki zakończył z dorobkiem 172 punktów. Zaliczył 41 bloków. Zagrał dziewięć asów. Tyle samo razy osiągnął w ataku skuteczność większą niż 70 procent. Zanim przyszedł do Katowic grał w Aluronie CMC Warta Zawiercie, AZS AGH Kraków i AKS V LO Rzeszów.

- Wiele obiecujemy sobie między innymi po analitycznym podejściu Marcina. Wierzymy, że to pozwoli mu nie tylko skutecznie odczytywać zamysły rywali, ale także podążać optymalną ścieżką rozwoju. Marcin gwarantuje najlepsze połączenie bogatego doświadczenia i wieku, który wręcz domaga się nowej wiedzy. Jesteśmy przekonani, że jego zapał do pracy będzie bodźcem dla całej drużyny - powiedział Maciej Krzaczek, wiceprezes LUK Lublin.

Maciej Krysiak, nowy przyjmujący lubelskiego zespołu ma 24 lata, w minionym sezonie reprezentował barwy BKS Visły Proline Bydgoszcz. Aż 10 razy wybierany był MVP. Wygrał też klasyfikację najlepszych przyjmujących Tauron 1. Ligi. Sklasyfikowany został w czołówce najlepiej atakujących i punktujących. Z Visłą wywalczył brązowy medal. W tzw. małym finale jego drużyna okazała się lepsza od Gwardii Wrocław wygrywając dwukrotnie po 3:1. Był powołany do reprezentacji Polski na Uniwersjadę. Poza Bydgoszczą reprezentował także barwy: LKPS Borowno, Exact Systems Norwida Częstochowa, Jastrzębskiego Węgla U 19, Krispolu Września, Black Volley Beskidy i Olimpii Sulęcin.

- Dołącza do nas siatkarz, który zapewni nam odpowiednią jakość na treningach. Głęboko wierzymy, że sprosta także wszystkim zadaniom, które zostaną mu powierzone w trakcie meczów. Maciej zasłużył na szansę debiutu w PlusLidze. Cieszymy się, że to my będziemy mieli okazję przedstawić go siatkarskiej elicie. Dołożymy wszelkich starań, by stworzyć mu odpowiednie warunki do rozwoju, będąc przekonanymi, że odpłaci nam za to rosnącą jakością – powiedział Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Lublin.