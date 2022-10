LUK Lublin gra w Olsztynie z Indykpolem AZS. Czas na pierwsze zwycięstwo

Jakie gry lubią dzisiaj dzieci? Pogląd nauczyciela

Pomysł na ten artykuł przyszedł mi do głowy podczas pracy. Pracuję jako nauczyciel na akademii IT, nie będę pisać nazwiska, żeby nie uznali tego za reklamę. Ze względu na przedmioty, których uczę, często pytam, w co bawią się dzieci, a także obserwuję, w co bawią się w ciszy, gdy ja „nie widzę”. W rezultacie w większości przypadków to, co widzę, jest dla mnie bardzo rozczarowujące i nie chodzi nawet o to, że muszą teraz programować, ale o to, co grają. I tak w tym artykule przyjrzymy się gry dla dziewczyn, odpowiedni zarówno dla dzieci jak i młodzieży.