LUK Lublin zwyciężył w turnieju PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki

Lublinianie pokazali się z bardzo dobrej strony, jako jedyni w gronie 16 ekip, wygrali wszystkie spotkania – w sumie pięć, oddali tylko jednego seta. Do historii PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki przejdzie półfinał z Projektem Warszawa, w który siatkarze trenera Dariusza Daszkiewicza obronili aż osiem meczboli, a następnie wygrali 34:32 doprowadzając do tie-breaka. Dość powiedzieć, że drugi set trwał aż 38 minut, co w siatkówce na piasku nie zdarza się często. W decydującej rozgrywce LUK pokonał stołecznych 15:12 i zameldował się w wielkim finale.

Po pierwszej odsłonie półfinału sprawa wyglądała mało komfortowo. Na początku kontuzji nabawił się Nicolas Szerszeń, który musiał opuścić plac gry. Trener Daszkiewicz musiał zmienić strategię. W dalszym ciągu mógł liczyć na nominalnego przyjmującego Wojciecha Włodarczyka i atakującego, leworęcznego, Mateusza Malinowskiego. Z pomocą przyszedł Damian Hudzik oraz nominalny libero Szymon Gregorowicz. To on rozpoczął skuteczną pogoń przy wyniku 24:22 dla Projektu. Za sprawą jego zagrywki lublinianie doprowadzili do remisu 24:24, a następnie rozpoczęli grę nerwów z meczbolami.

Lublinianie zaczęli udział w krakowskim turnieju od wygranej z Treflem Royal Seafood Gdańsk 2:0. Następnie, także w dwóch setach, ograli Projekt Warszawa, a w ćwierćfinale nie dali szans Ślepskowi Malow Suwałki (2:0). W półfinale – 2:1, ponownie z Projektem.

Finał ze Stalą Nysa, która w półfinale pokonała Cuprum Lubin z byłym rozgrywającym LUK Grzegorzem Pająkiem, był już formalnością. Rywale nie byli w stanie powstrzymać ataków Włodarczyka i Malinowskiego, jak również Gregorowicza i kiwek Cristiano Terelliego. W bloku nieźle radził sobie Hudzik, na zmiany wchodził nominalny rozgrywający Marcin Komenda.

Za zwycięstwo w PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki LUK Lublin otrzymał czek na 70 tysięcy zł.

(grom)

Mecze LUK Lublin w krakowskim turnieju:

Trefl Royal Seafood Gdańsk – LUK Lublin 0:2 (15:25, 19:25)

Projekt Warszawa – LUK Lublin 0:2 (22:25, 18:25)

Ćwierćfinał:

LUK Lublin – Ślepsk Malow Suwałki 2:0 (25:17, 25:23)

Półfinał:

LUK Lublin – Projekt Warszawa 2:1 (17:25, 34:32, 15:12)

Finał:

LUK Lublin – Stal Nysa 2:0 (25:19, 25:11)

Skład LUK Lublin: Cristiano Torelli, Mateusz Malinowski, Nicolas Szerszeń, Wojciech Włodarczyk, Szymon Gregorowicz, Marcin Komenda, Damian Hudzik. Trener: Dariusz Daszkiewicz.

Mecz o brąz: Projekt Warszawa – Cuprum Lubin 1:2.

Klasyfikacja końcowa: 1. LUK Lublin, 2. Stal Nysa, 3. Cuprum Lubin, 4. Projekt Warszawa.