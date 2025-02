Początek partii otwarcia był wyrównany, a na tablicy wyników długo utrzymywał się remis. Po skutecznym bloku oraz asie serwisowym Semeniuka Projekt objął prowadzenie 10:8. Przyjezdni zaczęli dobrze grać blokiem.

W szeregach gospodarzy zaczął szwankować atak. Przy prowadzeniu gości 13:10 o przerwę w grze poprosił szkoleniowiec lublinian Massimo Botti.

Kilka wygranych akcji sprawiło, że Bogdanka LUK Lublin doprowadziła do remisu 16:16. Natychmiast o przerwę poprosił trener Projektu Piotr Graban. Więcej z gry zaczęli mieć miejscowi. Zablokowany został Tobias Brand, były przyjmujący Bogdanki i gospodarze wygrywali 20:18. W kolejnej akcji asa zagrał Wilfredo Leon i konieczna była druga przerwa w grze dla przyjezdnych (21:18).

W końcówce różnicę zrobił Leon. Przy jego zagrywce gospodarze odskoczyli na 24:18. Pierwszą piłkę setową warszawianie obronili, przy drugiej już byli bezradni. Ostatni punkt w partii otwarcia zdobył Mikołaj Sawicki obijając blok Projektu (25:19).

Po dwóch składnych akcjach w drugiej odsłonie Bogdanka LUK objęła prowadzenie 2:0. Natychmiast z boiska trener Graban zdjął Branda. Jego miejsce na przyjęciu zajął mistrz olimpijski Kevin Tillie. Niebawem w polu zagrywki ponownie pojawił się Leon i gospodarze serią zaczęli punktować (7:2). Przy takim wyniku o przerwę poprosił trener Graban.

Miejscowi nie zwalniali tempa. Tym razem serwisem zaczął razić Aleks Grozdanow (11:3). W międzyczasie drugą przerwę w grze wykorzystał szkoleniowiec Projektu. Po ataku z prawego skrzydła Kewina Sasaka miejscowi gospodarze wygrywali już 13:5.

W kolejnej akcji zapunktował blok lublinian (14:9). Na 10 punktów przewagi wyprowadził Bogdankę LUK Leon (17:7), a Marcin Komenda zagrał asa na 20:7. Grozdanow zatrzymał Jakuba Kochanowskiego i było 22:9. Pierwszą piłkę setową warszawianie zdołali jeszcze obronić, przy drugiej nie dali już rady. 25. punkt zdobył dla Bogdanki Mikołaj Sawicki (25:11).

Po solidnym laniu dla warszawian w drugim secie kibice w hali Globus zastanawiali się czy trzecia odsłona będzie już ostatnią. Atak w siatkę, a w kolejnej akcji udany blok na Brandzie dały Bogdance LUK prowadzenie 4:2. A kiedy w polu zagrywki pojawi się Leon, ponownie zaczął się odjazd gospodarzy (7:2). W międzyczasie pierwszą przerwę wykorzystał opiekun Projektu.

Jak się okazało, po kilku akcjach stołeczni doprowadzili do remisu 9:9. Nie złamało to lublinian, którzy szybko wrócili do swojej gry (12:9). Wraz z upływem czasu warszawianie doprowadzili do remisu 17:17. Końcówka była wyrównana: 19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23.

Przy zagrywce Bartłomieja Bołądzia jednak to goście zdobyli dwa punkty i wygrali seta (23:25).

Czwarta odsłona była wyrównana: 6:5, 7:7, 9:9, 10:10. Przy zagrywce Semeniuka Projekt odskoczył na 15:11 i tym samym zaczęły się problemy lublinian. Gospodarze musieli odrabiać straty: 13:16, 14:18, 15:19, 15:20, 17:21, 19:23, 20:24. Ostatni punkt dla warszawian zdobył z zagrywki Tillie (20:25).

Konieczny był tie-break.

W nim goście rozpoczęli od 3:1. Chwilę później było 5:3. Po asie Leona na tablicy pojawił się remis 6:6. Zespoły zamieniały się stronami boiska przy prowadzeniu 8:7. Bardzo szybko Bogdanka LUK odskoczyła na 11:8, a w końcówce 14:13. Ostatecznie przegrała 15:17, a spotkanie 2:3. MVP wybrany został Damian Wojtaszek, libero Projektu.

Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa 2:3 (25:19, 25:11, 23:25, 20:25, 15:17)

Bogdanka LUK: Komenda (2), Nowakowski (7), Sawicki (21), Leon (29), Grozdanow (11), Sasak (14) oraz Hoss (libero), McCarthy, Malinowski (2), Czyrek.

PGE Projekt: Firlej (2), Kochanowski (12), Brand (6), Bołądź (17), Semeniuk (16), Szalpuk (14) oraz Wojtaszek, Borkowski, Tillie (7), Wrona (1).

MVP: Damian Wojtaszek (Projekt)