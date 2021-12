Świetny rok Cementu-Gryfa Chełm

Od dłuższego czasu chełmski klub jest wizytówką regionu i zapleczem zawodniczek oraz zawodników dla reprezentacji Polski. W tym roku osiem z 37 medali podczas najważniejszych sportowych imprez: Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, wywalczyli dla naszego kraju reprezentanci Cementu-Gryfa Chełm.

Powody do zadowolenia ma doświadczona Katarzyna Krawczyk. Zapaśniczka, w końcu, dopięła swego w sportowej karierze i zdobyła medal mistrzostw świata. Dokonała tego w październiku, w Oslo. Tam stanęła na najniższym stopniu podium w wadze do 53 kg. W swoim dorobku Krawczyk ma także dwa brązowe medale mistrzostw Europy, srebrny krążek igrzysk europejskich oraz trzy mistrzostwa Polski.

Dobry przykład ze starszej koleżanki bierze pochodząca z Ukrainy Anhelina Łysak. W 2021 roku reprezentantka Polski została w Belgradzie młodzieżową mistrzynią świata (do lat 23), w kategorii do 59 kg. To osiągnięcie to historyczny triumf w zapasach kobiet w Polsce. Do tej pory żadna z naszych reprezentantek nie stawała na najwyższym stopniu podium. W dorobku utalentowanej zapaśniczki jest jeszcze wicemistrzostwo Europy seniorek podczas mistrzostw rozegranych w kwietniu, w Warszawie. Chełmianka startowała w wadze 57 kg. Z kolei podczas młodzieżowych mistrzostw Europy w Skopje, w Macedonii, Łysak zdobyła brąz w wadze do 62 kg. Sukcesy Łysak i Krawczyk docenił minister sportu Kamil Bortniczuk, który osobiści spotkał się z zawodniczkami

Zawodniczki Cementu-Gryfa odnosiły sukcesy także w młodszych kategoriach. Na początku lipca Daniela Tkachuk została wicemistrzynią Europy juniorek, podczas zawodów rozegranych w Dortmundzie. Chełmianka startowała w kategorii do 76 kg. Z kolei w sierpniu zdobyła brąz w wadze do 72 kg, w rozegranych w Ufie mistrzostwach świata juniorek.

Wicemistrzynią Europy, podczas turnieju rozegranego w Bułgarii, została 15-letnia Marta Gajowniczek. Zdobywając w maju srebro zapaśniczka była jeszcze uczennicą Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie.

Również w rywalizacji mężczyzn klub ma osiągnięcia. We wrześniu, w rozegranych w Kostrzynie mistrzostwach Polski, brązowy medal w wadze do 82 kg zdobył młodzieżowiec Szymon Szymonowicz. Na początku listopada zawodnik Cementu-Gryfa świętował sukces podczas młodzieżowych mistrzostw świata w Belgradzie. Był to brązowy medal zdobyty po zwycięskim pojedynku z Finem Markusem Sihtola. Polak startował w kategorii do 87 kg, w stylu klasycznym.

Drugą lokatę w rankingu PZZ zajęła Slavia Ruda Śląska z dorobkiem 720 pkt. Na 8. pozycji sklasyfikowany został Sokół Lublin. W rywalizacji mężczyzn w rankingu w zapasach w stylu klasycznym Cement Gryf zajął 7. miejsce.