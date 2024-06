Tour de Pologne Women: Scarlett Souren wygrała trzeci etap, a Laura Molenaar cały wyścig

Trzeci etap prowadził spod hotelu Arche w Nałęczowie do Kazimierza Dolnego. Tym razem do pokonania były 103 km. Po wygranej w sobotę na triumf w całym wyścigu liczyła Laura Molenaar. I Holenderka dopięła swego, bo chociaż pierwsza linię mety minęła Scarlett Souren, to Molenaar zachowała żółtą koszulkę liderki.

Dobrze spisały się Polki. Druga była Kaja Rysz z kadry Biało-Czerwonych, a na piątej pozycji zmagania zakończyła Katarzyna Wilkos z MAT Atom Deweloper Wrocław. Nawet mimo upadku na początku wyścigu. A dzięki temu w „generalce” znalazła się na najniższym stopniu podium.

Jeszcze większego pecha miała Nikola Bajgerova (również MAT Atom Deweloper Wrocław), która także uczestniczyła w kraksie i została odwieziona do szpitala z podejrzeniem złamania obojczyka. A trzeba dodać, że ta kolarka była liderką klasyfikacji najbardziej aktywnych. Ostatecznie ten tytuł i granatowa koszulka trafiły do Souren.

– Wiedziałam, że dziewczyny z VolkerWessels będą bardzo mocne i szybkie. Ścigam się z nimi za granicą, więc wiedziałam, że muszę je pilnować. Dzisiaj starczyło na trzecie miejsce, ale jestem zadowolona. Na tour de Pologne Women jest naprawdę bardzo dobra organizacja. Tak naprawdę to lepszy wyścig, niż te z World Touru, w których się ścigam. Jestem pod wielkim wrażeniem i dziękuję bardzo, że możemy mieć taki wyścig w Polsce – mówi trzecia na mecie w Kazimierzu Dolnym Kaja Rysz.

– Piękny wyścig, trzy etapy pełne emocji i dynamiki, rozgrywane w przepięknych miejscach, bo zaczęliśmy od Lublina, później z Krasnegostawu do Kraśnika, dziś etap Arche Nałęczów – Kazimierz Dolny. Każdy etap był naprawdę bardzo interesujący, a poziom był wysoki. Osiągnęliśmy to, na czym nam zależało, żeby kobiece kolarstwo w Polsce się rozwijało. Mamy świetne zawodniczki, Kasię Niewiadomą, ale nie mamy imprez światowego formatu. Chcemy doprowadzić Tour de Pologne Women do takiej klasy, jaką ma wyścig mężczyzn – podsumował trzydniowe zmagania w województwie lubelskim Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne Women.

WYNIKI 3. ETAPU

1. Scarlett Souren (VolkerWessels), 2. Anna van Wersch (Lotto Dstny Ladies), 3. Kaja Rysz (reprezentacja Polski), 4. Katarzyna Wilkos (MAT Atoms Deweloper Wrocław), 5. Danique Braam (Chevalmeire).

KLASYFIKACJA GENERALNA

1. Laura Molenaar (VolkerWessels), 2. Scarlett Souren (VolkerWessels), 3. Katarzyna Wilkos (MAT Atom Deweloper Wrocław)