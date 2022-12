V Charytatywny Turniej w Siatkonogę już 17 grudnia w Kraśniku

Piąty turniej zaplanowano na sobotę, 17 grudnia. Organizatorami są: Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ora Kraśnickie Stowarzyszenie Sportowe Bebek Jedynka, przy wsparciu miasta Kraśnik. Każdy zespół, który chce wziąć udział w zawodach będzie musiał wpłacić minimum 200 zł wpisowego, które w całości zostanie przekazane na rzecz Aleksandra Polaka. 3-latek ma złożoną wadę serca i potrzebuje kosztownej operacji w Bostonie, a następnie rehabilitacji, która pomoże mu wrócić do zdrowia.

Jak zwykle na parkiecie hali im. Arkadiusza Gołasia będzie można spotkać znanych zawodników. W tym gronie będą chociażby: kapitan Motoru Lublin Rafał Król, piłkarz pierwszoligowej Stali Rzeszów Marcel Kotwica, a także Kamil Bartoś z Kotwicy Kołobrzeg, Arkadiusz Maj i Ernest Skrzyński z Orląt Spomlek Radzyń Podlaski czy Damian Pietroń, Paweł Zięba oraz Jakub Gajewski z miejscowej Stali. Od lat turniej w siatkonogę wspiera także Damian Szymański, obecnie piłkarz AEK Ateny i oczywiście reprezentacji Polski, który przebywa z kadrą Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata w Katarze. Zresztą, 27-latek w środę miał okazję zagrać przeciwko Argentynie. W 62 minucie zmienił Krystiana Bielika, a po końcowym gwizdku wraz z kolegami mógł cieszyć się z awansu do 1/8 finału.

Właśnie rozpoczął się nabór drużyn. – Mamy nadzieję, że wystartuje 18 zespołów. Zagramy w trzech grupach, równolegle na trzech boiskach systemem każdy z każdym. A później rozegramy fazę pucharową. Dopiero zaczęliśmy przyjmować zgłoszenia i jest jeszcze sporo miejsc, więc zapraszamy wszystkich chętnych do gry, dobra zabawa i wysoki poziom gwarantowany – mówi Daniel Szewc, jeden z organizatorów turnieju.

Jak co roku oprócz meczów w siatkonogę będzie okazja, żeby zdobyć ciekawe pamiątki piłkarskie. Skoro reprezentacja Polski właśnie rywalizuje w Katarze, a jednym z graczy jest tam Damian Szymański, to bardzo możliwe, że popularny „Szycha” „załatwi” jakieś ciekawe koszulki. – Zwróciliśmy się chyba tak naprawdę do wszystkich klubów z ekstraklasy i pierwszej ligi. Mamy nadzieję, że uda się skompletować fajne gadżety na licytacje. Wiem już, że wesprą nas także piłkarki ręczne MKS FunFloor Lublin, które przekażą swoją koszulkę. Zachęcamy też innych do współpracy, każda pomoc jest mile widziana – dodaje Daniel Szewc.