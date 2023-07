W Gliwicach 16 medali, a w Lublinie pięć. Udane starty pływaków na Mistrzostwach Polski

Akademicy z Gliwic przywieźli aż 16 medali. Co więcej, w klasyfikacji klubowej zajęli drugie miejsce jedynie za UKS G-8 Bielany Warszawa. Ekipa ze stolicy uzbierała 128 punktów, a lublinianie 87. Co ciekawe, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową, to wygrała ją Galicja Kraków z dorobkiem… pięciu krążków. Wszystkie były jednak złote. Zawodnicy stołecznego klubu na podium stawali aż 19 razy, ale tylko czterokrotnie na najwyższym stopniu. Podobnie zresztą, jak pływacy AZS UMCS.

Spory udział w dorobku akademików miał Przemysław Pietroń, który wygrał zmagania na: 100 i 200 m stylem dowolnym, a na 50 m wywalczył srebro. Trzy medale w konkurencjach indywidualnych do domu zabrała Marta Poppe, która była druga na: 200 i 800 m oraz trzecia na 400 stylem dowolnym. Oliwier Ponieważ był trzeci na 400 m stylem dowolnym, a Julia Wiernicka druga w tej samej konkurencji i trzecia na 1500 m. Oliwia Przybylska mogła się pochwalić za to drugą lokatą na 400 m stylem zmiennym, a do tego trzecią na 200 zmiennym i trzecią na 200 żabką.

Nie zawiodły także sztafety. Drużyna w składzie: Pietroń, Ponieważ, Jakub Grzywiński oraz Bartosz Bieliński wywalczyła złoto w konkurencji 4x200 m stylem dowolnym, ale i srebro na dystansie 4x100 m. Pietroń i Ponieważ wystartowali też w sztafecie mieszanej 4x100 m, która razem z Nadią Adamowską i Przybylską dopłynęła do mety jako trzecia. A Przybylska w składzie z: Poppe, Wiercicką oraz Zofią Wożakowską mogła się pochwalić złotem na 4x200 m stylem dowolnym.

– Nasi zawodnicy wypadli świetnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze startów. Takie mieliśmy oczekiwania, że będziemy wiodącą grupą. O włos przegraliśmy medalówkę, a dokładanie jednym medalem. Ta grupa jest bardzo dynamiczna, więc trudno wskazać jakieś wschodzące gwiazdy. Na pewno warto powiedzieć o dobrych występach Julii Wiernickiej czy Bartosza Bielińskiego. Oboje niedawno do nas dołączyli i robią duży progres. Bieliński jeszcze indywidualnego medalu nie zdobył, ale wierzymy, że w przyszłości wraz z Przemkiem Pietroniem będzie liderował tej grupie – ocenia na klubowym portalu trener Piotr Kasperek.

W imprezie 15-latków zdecydowanie najlepszy był UKS G-8, który wywalczył 19 krążków. Jak wypadli zawodnicy z województwa lubelskiego? Dwa brązowe medale zdobył Krzysztof Charkot (Orka Zamość), jeden srebrny Patryk Joachimowicz (AZS UMCS Lublin), jeden srebrny Hubert Żaczek (Wisła Puławy) i jeden brązowy Filip Pocztarski (KS Narwał Międzyrzec Podlaski).