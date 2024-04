W Lublinie odbyły się mistrzostwa Europy w taekwon-do [zdjęcia]

– Lublin ma ogromne szczęście do ludzi, którzy tworzą to miasto. Są to fantastyczne osoby z pasją i zaangażowaniem. W tym gronie są działacze sportowi, którzy zapewniają naszemu miastu rozpoznawalność na świecie. Jedną z takich osób jest Tadeusz Łoboda. Kłaniam mu się nisko, bo to dzięki niemu możemy gościć tak wielką imprezę – powiedziała podczas ceremonii otwarcia Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina.

– Mistrzostwa Europy to olbrzymie święto sportu. Naszym hasłem jest „Z dumą wspieramy sport”. Nie mieliśmy wątpliwości, żeby jako Urząd Marszałkowski włączyć się w organizację tej imprezy – powiedział podczas ceremonii otwarcia Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Analizując wyniki sportowe na pewno należy zwrócić uwagę na Karola Pietruszkę oraz Arkadiusza Michalskiego. Ten pierwszy, na co dzień zawodnik Bytomskiego Sportowego Klubu Taekwon-do „Sonso” został mistrzem Europy w indywidualnych układach. Co ciekawe, drugie miejsce w tej konkurencji zajął inny z Biało-Czerwonych, Michał Cyraniak.

Świetnie spisał się także Arkadiusz Michalski. Zawodnik Rybnickiego Klubu Taekwon-do był najlepszy w indywidualnych technikach specjalnych. Świetnie spisały się także nasze panie. Biało-Czerwone zostały mistrzyniami Europy w drużynowych technikach specjalnych. W Lublinie wystąpiły w składzie Oliwa Sołtys, Martyna Pietrzeniec, Oliwia Pietrzela, Katarzyna Janiszewska, Zuzanna Gadzała i Natalia Olszak. Warto wspomnieć, że Gadzała oraz Pietrzela na co dzień reprezentują barwy MKS Lewart AGS Lubartów.

Gadzała zresztą miała znacznie więcej sukcesów. Lubartowianka była też druga w walkach w kategorii wagowej 65-70 kg oraz trzecia w indywidualnych technikach specjalnych.