W niedzielę na terenie gmin Wysokie i Zakrzew odbędzie się Mazovia MTB Marathon

Na listach startowych nie brakuje dzieci czy młodzieży, ale jest również miejscem dla profesjonalistów czy zapalonych miłośników MTB. Mazovia słynie z zapadających w pamięć tras, które dostarczają wielu wyzwań oraz pozytywnych doznań sportowych i krajoznawczych.

W niedzielę ten prestiżowy cykl odwiedzi również gminy Wysokie oraz Zakrzew leżące na południu powiatu lubelskiego. Impreza rozpocznie się o godz. 11.30, kiedy na Placu przy ul. Strażackiej w Wysokiem wystartuje dystans Hobby. Jest on przeznaczony dla dzieci zaczynających swoją przygodę z kolarstwem i liczy zaledwie 12 km. Godzinę później ruszą cykliści walczący na dystansach Fit i Pro. Ten ostatni jest najdłuższy i liczy około 60 km. Nie zabraknie również zmagań dla najmłodszych rywalizujących w wyścigu MiniMini. Ten dystans liczy zaledwie 200 m i ruszy o godz. 12.45.

Przypomnijmy, że Mazovia MTB Marathon po raz drugi zagości w tym rejonie powiatu lubelskiego. Rok temu najlepszy był Dariusz Paszczyk, który 49 km trasę pokonał w nieco ponad 2 godziny. 35 sek. w stosunku do lublinianina spóźnił się warszawianin Rafał Brzyski. Podium uzupełnił inny przedstawiciel stolicy – Maciej Michalski. U kobiet triumfowała Magdalena Wiesiołek z Retro Stork Team.

Zapisy do Cisowianka Mazovia MTB Marathon są prowadzone przez stronę internetową organizatora. Istnieje możliwość dołączenia do grona uczestników również w dniu zawodów. Wpisowe wynosi 30 zł do 120 zł i jest zależne od wybranego dystansu.

https://mazoviamtb.pl/wysokie-2023/?fbclid=IwAR1w5AMoj9KpVVSnlVgbMjqvIU_UUYFK7wczC4YXTwl5yjurmaVKZSJqWtk