W środę Natalia Niedźwiedź rozpoczyna swój udział w Igrzyskach Europejskich

W BMX Parku w Krzeszowicach dojdzie do historycznych wydarzeń, bo po raz pierwszy w historii Igrzysk Europejskich pojawi się w nich Freestyle. Już w 2021 roku ta dyscyplina pojawiła się w programie Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Wygrała wówczas Brytyjka Charlotte Worthington, która jeszcze kilka lat temu jeździła na hulajnogach i była... kucharką. Dzisiaj ma natomiast złoty medal olimpijski, a także Medal Imperium Brytyjskiego, który wręczała jej sama królowa Elżbieta II. To samo odznaczenie mają chociażby Harry Kane czy słynny piosenkarz Ed Sheeran.

W Krzeszowicach na tym samym torze co Worthington pojawi się Natalia Niedźwiedź. I już sam udział zawodniczki Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego w tej imprezie jest olbrzymim sukcesem.

Jeszcze kilka lat temu przecież Niedźwiedź była skromną dziewczyną, która startowała w małych imprezach, jak chociażby pumptrackowe zawody w lubelskim Parku Ludowym. Obecnie Niedźwiedź to jedna z nadziei polskiej reprezentacji, a lublinianka ma za sobą występy w olbrzymich imprezach. Tak było chociażby w ubiegłym roku, kiedy na mistrzostwa świata w Abu Dhabi zajęła 25 miejsce.

– To zaszczyt, że Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego będzie miał swoją przedstawicielkę podczas Igrzysk Europejskich. Nie nakładamy na Natalię wielkiej presji, bo wiemy, że ona najlepiej czuje się na kołach o rozmiarze 26 cali. W Krzeszowicach rywalizacja odbędzie się na BMX, które mają koła 20-calowe. Sporym problemem jest fakt, że w Polsce nie ma toru, na którym nasze zawodniczki mogłyby porządnie potrenować. Oczywiście w skateparkach są różne przeszkody, ale nie są one tych rozmiarów, które zobaczymy w czasie Igrzysk Europejskich. Na tę imprezę przyjedzie do Polski specjalny mobilny tor, który na pewno zrobi na wielu olbrzymie wrażenie – mówi Michał Kusiński z Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego.

Transmisję z zawodów BMX Freestyle przeprowadzi TVP Sport. Relacja z środowych kwalifikacji rozpocznie się o godz. 11.30 na stronie internetowej publicznego nadawcy. W tym samym miejscu zostanie pokazany również czwartkowy finał. Jego początek jest zaplanowany na godz. 15.