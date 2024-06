W weekend Lublin będzie areną mistrzostw Polski i Pucharu Asa w jeździe figurowej na rolkach

– To nowa dyscyplina, która jest bardzo podobna do łyżwiarstwa figurowego. Nasi zawodnicy w zimie ćwiczą na lodzie, a w lecie płozy zamieniają na specjalne szyny i szlifują swoje umiejętności na rolkach. Łyżwiarstwo figurowe ma swoje tradycje, natomiast jazda figurowa na rolkach jest młodą dyscypliną. Jest w naszym kraju trochę seniorek, ale najbardziej prestiżowe są zawody młodzieżowe. W nich jest prawdziwy boom. Można powiedzieć, że powoli wracamy do lat 80. czy 90., kiedy właściwe wszyscy jeździli na rolkach. Na jednym treningu potrafimy mieć nawet po 80 dzieci – wyjaśnia Łukasz Szawracki, członek zarządu Asa Lublin.

Lubelski klub może pochwalić się już kilkoma ciekawymi zawodniczkami. Największą gwiazdą jest Brygida Wójtowicz, która sięgnęła już po wicemistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych. Młoda zawodniczka lubelskiego Asa oczywiście będzie jedną z wielu marzących o laurach w imprezie rozgrywanej w hali Uniwersytetu Medycznego. Łącznie na starcie pojawi się około 150 osób.

– Jestem pewien, że poziom zmagań będzie bardzo wysoki. Na tle Europy nasze rolki plasują się podobnie jak łyżwiarstwo figurowe. Jest kilka nacji, które są o lata świetlne przed nami, ale nie jesteśmy również światowymi outsiderami – wyjaśnia Łukasz Szawracki.

Impreza rozpocznie się w sobotę o godz. 10. Tego dnia zakończenie planowane jest chwilę po godz. 19. Najciekawsza będzie niedziela, kiedy nastąpi oficjalne otwarcie imprezy. Ono jest zaplanowane na godz. 13.30.

Wcześniej sportowcy już będą rywalizować ze sobą – pierwsze niedzielne konkurencje ruszą o godz. 10. Dekoracje najlepszych zawodników oraz ceremonia zamknięcia odbędzie się o godz. 17.30. Wstęp na wszystkie konkurencje jest bezpłatny, a impreza będzie również transmitowana na portalu YouTube.