Zapasy: Katarzyna Krawczyk z brązowym medalem mistrzostw Europy!

– Początek był dosyć nerwowy, ale skończyło się dobrze i spokojnie. Walka o brązowy medal była bardzo udana. Nie dałam się sprowokować i pewnie zwyciężyłam. Ta walka była zupełnie inna, niż te, które toczyłam dzień wcześniej. Celowo nie chciałam startować w kategorii 53 kg. Dla mnie głównym celem są igrzyska w Paryżu, ale chciałabym też zostać mistrzynią Europy, bo już nie mogę zliczyć tych przegranych półfinałów – mówiła po walce Katarzyna Krawczyk.

Olimpijka z Rio de Janeiro nie miała łatwego losowania. Rozpoczęła od pojedynku ze zdolną Ukrainką Mariią Vynnyk i choć wygrała tylko 4:2 to kontrolowała przebieg pojedynku, głównie w defensywie. Znacznie bardziej zacięty był ćwierćfinałowy pojedynek z Bedihą Gun. Turczynka prowadziła prawie przez cały czas, ale jednak to Polka wykazała się znakomitą siłą mentalną, wykonując zwycięską akcję w ostatniej sekundzie.

W półfinale Krawczyk wyraźnie, bo 4:10 uległa Andrei Anie z Rumunii, która później została mistrzynią Europy w tej kategorii. Za to w walce o brązowy medal podopieczna trenerów Igora Łobasa oraz Piotra Krajewskiego szybko zdobyła cztery punkty wykonując rzut z góry, a potem dodała jeszcze dwa punkty za wózek. W drugiej rundzie Azerka nie wykorzystała trzydziestu sekund swojej aktywności i było już 7:0 dla Polki. Na 40 sekund przed końcem nasza reprezentantka zeszła do nogi i sprowadziła rywalkę do parteru, zdobywając dwa punkty.

Medal wywalczony w Zagrzebiu to kolejny, już czwarty krążek Katarzyny Krawczyk w mistrzostwach Europy. Wcześniej stawała na trzecim stopniu podium w 2011 roku w Dortmundzie (55 kg), 2018 roku w Kaspijsku (53 kg) i przed rokiem w Budapeszcie (53 kg).

Ponadto zawodniczka Cementu-Gryfa ma w dorobku brązowy medal mistrzostw świata w kat. 53 kg (Oslo 2021) oraz srebrny Igrzysk Europejskich w 2015 roku w Baku (kat. 55 kg).