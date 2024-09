Zawodniczki Cementu-Gryfa Chełm wróciły z Bukaresztu z medalami

Chełmskie zawodniczki wywalczyły złote medale w rozegranym w stolicy Rumunii Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym „Ion Cornianu& Ladislau Simon”. Były to prestiżowe zawody U-23.

Tkachuk była nie do pokonania w kategorii wagowej do 76 kg, a Padoshyk - w wadze do 62 kg. Polki, trenowane w reprezentacji przez Dariusza Grzywińskiego wywalczyły w sumie sześć medali i zajęły pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. To dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Tiranie, które odbędą się w październiku.

Medale Polek podczas turnieju w Bukareszcie:

Złoto: kat. 53 kg - Natalia Walczak (MLUKS Karlino) * kat. 59 kg - Julia Nowicka (Atletyczny Klub Sportowy Białogard, zapasy styl wolny) * kat. 62 kg - Olga Padoshyk (Cement-Gryf Chełm) * kat. 76 kg - Daniela Tkachuk (Cement-Gryf Chełm) * srebro: kat. 59 kg - Aleksandra Witoś (Ludowy Klub Sportowy Orzeł Namysłów) * brąz: kat. 68 kg - Natalia Bednarska (SCSiR Staszów).