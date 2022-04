Do inauguracji PGE Ekstraligi pozostały trzy dni. Wyjazd Motoru Lublin do Łodzi pod znakiem zapytania

W środę wicemistrzowie Polski mieli trenować w Łodzi, ale wiele wskazuje na to, że pogoda pokrzyżuje im plany. Jak przekazał nam Maciej Kuciapa, trener żółto-biało-niebieskich, na torze Orła zalegał śnieg, a obecnie jest on namoczony. Dodał, że jest aż 90 proc. szans na to, że drużyna nie pojedzie do centralnej Polski. Dzisiaj wieczorem ma zapaść ostateczna decyzja.

To nie oznacza jednak, że zawodnicy próżnują. Jarosław Hampel i Maksym Drabik kręcą dzisiaj okrążenia w Rawiczu, a trzej kadrowicze – Wiktor Lampart, Mateusz Cierniak i Dominik Kubera – pracują razem z reprezentacją nad formą w Bydgoszczy, gdzie rozegrają wewnętrzny Turniej Par.

Prognozy pogody na weekend też nie napawają optymizmem. Portal sportowefakty.wp.pl podał, że w niedzielę gospodarze trzech spotkań – Moje Bermudy Stal Gorzów, Betard Sparta Wrocław oraz Arged Malesa Ostrów – otrzymali wytyczne, aby przykryć tory plandekami.

We wtorek poznaliśmy awizowane składy na mecz lublinian z gorzowianami. Seniorzy: 1. Mikkel Michelsen, 2. Maksym Drabik, 3. Jarosław Hampel, 4. Mateusz Tudzież, 5. Zastępstwo zawodnika. Taki układ oznacza, że Dominik Kubera będzie zawodnikiem rezerwowym – dokładnie taki sam manewr Jacek Ziółkowski i Maciej Kuciapa stosowali w ubiegłym sezonie. Na pozycjach juniorskich zobaczymy z kolei: 6. Wiktor Lampart i 7. Mateusz Cierniak.

W jakim zestawieniu pojadą gospodarze? 9. Szymon Woźniak, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Patrick Hansen, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Oliwier Ralcewicz, 15. Mateusz Bartkowiak.

Początek piątkowego spotkania w Gorzowie Wielkopolskim zaplanowano na godz. 20.30. Transmisję będzie można oglądać w Eleven Sports. Relację będzie można także śledzić na stronie www.dziennikwschodni.pl.