Ekstraliga U24: Pogoń Motoru Lublin zakończona połowicznym sukcesem

Na dzień dobry gospodarze dali łupnia rywalom, bo podwójne zwycięstwo przywieźli: Bartosz Bańbor i Ernest Matjuszonok. Niestety, w drugiej gonitwie goście odpowiedzieli tym samym. Kolejne wyścigi? Raz wygrywali jedni, raz drudzy i żadnej z ekip nie udawało się uzyskać bezpiecznej zaliczki. Stal prowadziła góra czterema „oczkami”.

Dopiero po dwunastym biegu wydawało się, że to goście są bliżej sukcesu. Po wygranej 5:1 zrobiło się już 39:33 dla zespołu z Gorzowa Wielkopolskiego. Do końca meczu przyjezdni już jednak nie wygrali żadnego wyścigu. W trzynastym większość strat została odrobiona, a to dzięki świetnej postawie Bańbora i Frasera Bowesa.

W pierwszym z nominowanych swoją jedyną trójkę przywiózł Bartosz Jaworski. Czwarty był jednak Dawid Grzeszczyk i nadal na prowadzeniu była Stal (43:41).

O wszystkim miała zatem zdecydować ostatnia gonitwa. A w niej wygrał Bowes, punkcik dorzucił Bańbor i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem po 45. „Koziołki” po czterech występach mają na koncie: zwycięstwo, remis i dwie porażki. Z dorobkiem trzech „oczek” zajmują siódme miejsce w tabeli.

Za tydzień Motor znowu pojedzie u siebie, tym razem z Włókniarzem Częstochowa.

Motor Lublin – Enea Stal Gorzów 45:45

Motor: Bartosz Bańbor 14+1 (3,3,1*,3,3,1), Mateusz Tudzież 0 (0,0,-,-,-), Ernest Matjuszonok 4+2 (2*,2*,0,0,-), Sebastian Koessler 5 (0,3,1,1), Fraser Bowes 12+1 (2,2,3,2*,3), Bartosz Jaworski 9 (1,2,1,2,3), Dawid Grzeszczyk 1 (w,0,1,0), Jan Młynarski ns.

Enea Stal: Adam Bednar 4 (1,3,0,0), Jakub Stojanowski 8 (1,1,3,3,0), Michael West 1 (0,1,-,-,-), Oskar Chatłas 3 (1,0,0,2,-), Mathias Pollestad 11 (3,2,3,1,2), Oskar Paluch 12+1 (3,3,2,2*,2), Villads Nagel 6+4 (2*,1*,2*,0,1*)

Bieg po biegu: