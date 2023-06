Fredrik Lindgren indywidualnym mistrzem Szwecji

Powiedzieć, że szwedzki żużel jest w kryzysie to nic nie powiedzieć. Oczywiście, rodzima liga wciąż przyciąga wiele zagranicznych gwiazd i często składy przypominają te z polskich torów. W tych drużynach brakuje jednak Szwedów, którzy już od dawna nie są narodowością stanowiącą o sile międzynarodowego speedwaya. Dość powiedzieć, że w PGE Ekstralidze jedynym reprezentantem tego kraju jest Fredrik Lindgren.

Kiedy więc przyszło do rywalizacji o indywidualne mistrzostwo Szwecji, faworyt mógł być tylko jeden. "Fretka" nie może zaliczyć ostatnich zmagań ligowych do udanych, jednak w cyklu Grand Prix wciąż okupuje czołowe lokaty. Zestawiony ze swoimi krajanami potwierdził, że w tegorocznym pucharze świata drużyn narodowych próżno szukać dla niego wsparcia. Lindgren wygrał bardzo pewnie, w serii regularnej tracąc jedynie jedno "oczko", na rzecz Antonio Lindbaecka.

Podobny wyczyn powtórzył także Jacob Thorssell, jednak już w finale to gwiazda lubelskich "Koziołków" była górą. Tym samym już po raz trzeci okazał się indywidualnym mistrzem swojego kraju. Co ciekawe podium zamknął Timo Lahti, który jest.. Finem. To chyba najlepszy obraz tego jak wygląda aktualnie poziom rajderów na półwyspie Skandynawskim. Na pewno jest to dobra informacja dla reprezentacji Polski, widząc, że jeden z głównych rywali do medalu zmaga się z problemami.

Klasyfikacja:

1. Fredrik Lindgren 14+3 (3,3,3,2,3,3)

2. Jacob Thorssell 14+2(3,3,2,3,3,2)

3. Timo Lahti 11+3,1(3,2,1,3,2,3,1)

4. Oliver Berntzon 11+0(2,2,3,1,3,2)

5. Kim Nillson 9+2(1,0,2,3,3,2)

6. Daniel Henderson 11+1(3,1,3,2,2,1)

7. Casper Henrikson 8+0(1,2,1,2,2,0)

8. Antonio Lindbaeck 7(0,3,d,3,1)

9. Filip Hjelmland 6(2,0,3,0,1)

10. Jonathan Ejnermark 6(1,3,1,0,1)

11. Joel Andersson 6(2,1,2,1,0)

12. Ludvig Lindgren 6(2,1,1,1,1)

13. Victor Palovaara 5(1,2,0,2,0)

14. Anton Karlsson 3(0,1,0,0,2)

15. Jonatan Grahn 2(0,0,2,0,0)

16. Ludvig Selvin 1(0,w,0,1,0)