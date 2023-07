Jesteśmy bardzo równym zespołem, czyli wypowiedzi po meczu Platinum Motor Lublin - ebut.pl Stal Gorzów

Oskar Fajfer, żużlowiec e-but.pl Stali Gorzów

- Niestety, przynajmniej dwa punkty zgubiłem na trasie. Gdybym to dowiózł, to byłby plan minimum wykonany, przez co mam niedosyt. W czwartym biegu pękło mi kolanko w motocyklu, jechałem od razu później w piątym i nie zdążyliśmy wprowadzić potrzebnych zmian z drugiego motocykla, przez to wpadła "zerówka". Na pewno martwimy się o Szymona, wierzymy, że po upadku wszystko będzie z nim w porządku. Tor był bardzo dobrze przygotowany, sprzyjał mijankom. Bezpieczny do ścigania, pola były równe i totalnie nie mamy na co narzekać.

Mateusz Cierniak, żużlowiec Platinum Motoru Lublin

- Wynik potwierdza, że jesteśmy bardzo równym zespołem. Świetnie, że Dominik wrócił, stracił dużo spotkań i potrzebuje teraz czasu na powrót do swojej optymalnej formy. Jestem zadowolony z tego jak udało mi się zacząć, potem niestety poszło słabiej. Na moją niekorzyść zadziałało to, że nie jadę w każdej serii startów i tor mocno się zmienił. Domin potrzebuje jazdy i akurat dzisiaj zabrakło dla mnie miejsca w nominowanym. Tak jak powiedziałem, to są te plusy i minusy równego zespołu.

Jarosław Hampel, kapitan Platinum Motoru Lublin

- To był nasz dobry występ, bo wygraliśmy. Ja indywidualnie nie jestem jednak do końca zadowolony. Dobre biegi przeplatam słabszymi. Bieg piętnasty na pewno do analizy. Pole nie było najgorsze, a ja przespałem moment startowy. Dopasowania także mi odpowiadały, więc tymbardziej muszę przeanalizować to co działo się na trasie.