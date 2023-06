Katastrofa. Platinum Motor Lublin przegrał w Grudziądzu, tracąc przy tym punkt bonusowy

ŻUŻEL Platinum Motor Lublin pojechał najgorsze spotkanie w sezonie. Zawiedli wszyscy lubelscy seniorzy, z wyjątkiem Bartosza Zmarzlika. „Koziołki” przegrały wysoko, a taki wynik na torze najgorszej drużyny ligi musi budzić niepokój

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami mecz w Grudziądzu różnił się diametralnie od tego sprzed tygodnia. Żużlowcy GKM-u od startu byli niezwykle zmotywowani, a ponadto dobrze spasowani z torem. Po pierwszej serii to gospodarze prowadzili 15:9. Dochodziło także do sytuacji, które wydawałyby się nieprawdopodobne. Jedną z nich była akcja Kacpra Pludry, który ścigał Jacka Holdera i wyprzedził go na samej mecie. Tego samego Holdera, który wczoraj był trzeci w klasyfikacji zawodów rangi Grand Prix.

Wynik zaczął uciekać. Lublinianie musieli wziąć się do roboty nie tylko w parku maszyn, ale przede wszystkim na torze. Zgodnie z regulaminem na korektę taktyczną zdecydował się trener Maciej Kuciapa. W biegu piątym Kacpra Grzelaka zastąpił Bartosz Zmarzlik. Ta rzeczywiście zaowocowała wygraną, jednak nie podwójną, jakiej można było się spodziewać. Później Motor, zamiast zbliżać się do rywali, dał im powiększyć przewagę do dwucyfrowej liczby. Po siedmiu startach porażka zajrzała mistrzowi Polski w oczy. Ciężko zresztą było oczekiwać czegokolwiek innego spoglądając w zdobycze punktowe „Koziołków”.

Niestety, w niedzielę żużlowe zawody to zazwyczaj liga, a nie indywidualne zmagania. Zmarzlik nie był w stanie wygrać tego meczu w pojedynkę, a partnerzy prezentowali fatalną dyspozycję. Wyjątkiem był Mateusz Cierniak który, robił co mógł, a po swoich czterech startach miał tyle punktów ile wszyscy inni seniorzy razem wzięci.

Przed ostatnią zaplanowaną serią zwycięstwo za dwa punkty należało traktować w kategorii cudu. Niebezpiecznie zrobiło się także w kontekście bonusu. Motor wygrał 55:35 u siebie, a zapas w pewnym momencie wynosił „tylko” sześć oczek co przy niedzielnej formie żółto-niebieskich faktycznie nie musiało być żadną zaliczką.

Kiedy para Max Fricke-Fredrik Jakobsen kolejny raz pokonała podwójnie tę z Lublina, fani obu drużyn przecierali oczy ze zdumienia. Przed biegami nominowanymi na tablicy wyników widniał wynik 48:30 dla Grudziądza. Nawet najbardziej optymistycznie fani GKM-u zapewne nie śnili nawet o takich liczbach.

W gonitwach 14 i 15 ostatnim celem na niedzielne popołudnie pozostawało obronić zdobycz bonusową do tabeli. Tę samą, która jeszcze tydzień temu wydawała się rozstrzygnięta. Od tego celu znacznie oddaliła podwójna przegrana Motoru w pierwszej z nich. Największą sensację tego sezonu, a być może nawet ostatnich sezonów dopełnił remis po wygranej trzykrotnego mistrza świata. Motor stracił nie tylko dwa punkty, ale także bonusowe „oczko”. Lubelska ekipa skompromitowała się w Grudziądzu i dała tlen czerwonej latarni PGE Ekstraligi.

Zooleszcz GKM Grudziądz – Platinum Motor Lublin 56:34

GKM Grudziądz: 9. Max Fricke 12+2(3,3,3,2*,1*) 10. Gleb Czugunow 10+1(3,1,2*,1,3)11. Wadim Tarasienko 8+2(1,2,1*,2,2*) 12. Fredrik Jakobsen 5(t,0,2,3) 13. Nicki Pedersen 13(2,3,3,3,2) 14. Kacper Łobodziński 3+2(1*,2*,0) 15. Kacper Pludra 5+2(2,1*,2*,0) 16. Wiktor Rafalski.

Motor Lublin: 1. Jarosław Hampel 3(2,0,1,0,0) 2. Jack Holder 4(0,1,0,3,0) 3. Fredrik Lindgren 3+1(d,1,1*,1,0)4. Kacper Grzelak 1(1,-,-,-,-) 5. Bartosz Zmarzlik 14(3,3,w,3,2,3) 6. Bartosz Bańbor 0(0,w,-) 7. Mateusz Cierniak 9(3,2,2,0,1,1).

Bieg po biegu: Bieg 1: Fricke, Hampel, Tarasienko, Lindgren(d) * Bieg 2: Cierniak, Pludra, Łobodziński, Bańbor * Bieg 3: Zmarzlik, Pedersen, Pludra, Holder * Bieg 4: Czugunow, Łobodziński, Grzelak, Bańbor(w) * Bieg 5: Zmarzlik, Tarasienko, Lindgren, Jakobsen * Bieg 6: Pedersen, Pludra, Holder, Hampel * Bieg 7: Fricke, Cierniak, Czugunow, Zmarzlik(w) * Bieg 8: Pedersen, Cierniak, Lindgren, Łobodziński * Bieg 9: Fricke, Czugunow, Hampel, Holder * Bieg 10: Zmarzlik, Jakobsen, Tarasienko, Cierniak * Bieg 11: Jakobsen, Fricke, Lindgren, Hampel * Bieg 12: Holder, Tarasienko, Cierniak, Pludra * Bieg 13: Pedersen, Zmarzlik, Czugunow, Lindgren * Bieg 14: Czugunow, Tarasienko, Cierniak, Hampel * Bieg 15: Zmarzlik, Pedersen, Fricke, Holderteusz Cierniak 9(3,2,2,0,1,1)