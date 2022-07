Motor Lublin drugi w pierwszym półfinałowym turnieju DMPJ. Sprawę załatwili dwaj zawodnicy

Kolejny etap i ponownie cztery turnieje do zaliczenia. Lublinianie są w grupie B razem z ekipami z Łodzi, Grudziądza i Leszna. To właśnie w pierwszym z tych trzech miast młodzi żużlowcy spotkali się, aby powalczyć o dobry wynik w DMPJ. Do finału awansują tylko dwa najlepsze zespoły z każdej z dwóch grup.

Patrząc jedynie na punkty, które zdobyły poszczególne drużyny, można by powiedzieć, że Motor Lublin wypadł nieźle. Żółto-biało-niebiescy uzbierali w sumie 31 punktów, co dało im drugą lokatę za Maszewski GKM Grudziądz (38; lider Kacper Pludra miał ich 13). Jednak to, co pokazali jeźdźcy indywidualnie, daje nam zupełnie inny obraz sytuacji.

Sprawę załatwili ekstraligowcy – Mateusz Cierniak pojechał bezbłędnie i zdobył komplet w pięciu startach, jedno "oczko" zgubił Wiktor Lampart. Tylko ta dwójka zdobyła łącznie 29 punktów. Pozostała trójka wypadła najgorzej z całej stawki. Jan Rachubik i Wiktor Firmuga zdobyli po 1 punkcie (ten drugi zaliczył też upadek i wykluczenie), a Jan Młynarski dwukrotnie dojeżdżał do mety na końcu stawki.

Trzecie miejsce przypadło w udziale żużlowcom Duda Development Ciesiółka Auto Group Unii Leszno (26), a czwarte H. Skrzydlewska Orłowi Łódź (24).

Pozostałe trzy turnieje półfinałowe w grupie B odbędą się w: Lesznie (14 lipca), Grudziądzu (3 sierpnia) oraz Lublinie (4 sierpnia).