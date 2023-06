Niespodzianki nie było. U24 Motor Lublin - Orlen Cellfast Wilki Krosno 41:49

Żółto-niebieska młodzież rozpoczęła spotkanie podobnie jak przed tygodniem, szybko pozwalając rywalom na budowanie przewagi. Tym razem po pierwszej serii strata była już dwucyfrowa. Krośnianie napędzeni dobrym startem poszli za ciosem i w najgorszym momencie Motor tracił do rywala aż szesnaście punktów.

Tradycyjnie w lubelskiej ekipie prym wiódł Antti Vuolas. Fin dopisał do konta swojego zespołu aż 15 "oczek", choć zaczął niemrawo objechany przez duet Marko Lewiszyn-Bastian Borke. Z pomocą próbował przychodzić mu Bartosz Bańbor, który do swoich zdobyczy z zaplecza PGE Ekstraligi dopisał 12 punktów.

Wymieniona dwójka nie mogła jednak liczyć na pomoc od partnerów. Szczególnie słabo wypadli Fraser Bowes i Sebastian Koessler, którzy przyzwyczaili do równej jazdy, szczególnie na własnym torze. Wynik zszedł jednak na drugi plan podczas gonitwy oznaczonej numerem 15. Wtedy to na tor upadł Vuolas, jednak udało mu się wstać o własnych siłach i przystąpić do powtórki, a nawet ją zwyciężyć.

Wilki wygrywają już swoje siódme spotkanie i są niepokonane w aktualnym sezonie. W ich zespole ciężar punktowania spoczął przede wszystkim na polskich juniorach — Krzysztofie Sadurskim i Denisie Zielińskim którzy, póki co nie mają sobie równych. Kolejny fantastyczny występ dołożył także Marko Lewiszyn, aktualnie piąty zawodnik pod względem średniej biegowej.

U24 Motor Lublin 41: 9. Fraser Bowes 2(1,1,0,-) 10. Jonatan Grahn 8+1(1*,0,3,2,1,1) 11. Jakub Valović 1(u,1,-,-,-) 12. Sebastian Koessler 1+1(0,-,1*,0,-) 13. Antti Vuolas 15(1,3,3,2,3,3) 14. Bartosz Bańbor 12+1(2,2,2*,3,3) 15. Jan Rachubik 0(0,0,0) 16. Mateusz Tudzież 2+1(0,2*)

Orlen Cellfast Wilki Krosno 49: 1. Jan Macek 10(3,2,2,1,2) 2. Bastian Borke 5+4(2*,1*,1*,1*) 3. Piotr Świercz 4+2(2*,2*,d,0) 4. Kacper Szopa 2(0,-,1,-,1) 5. Marko Lewiszyn 11(3,3,3,2,w) 6. Krzysztof Sadurski 9(3,3,0,3,0) 7. Denis Zieliński 8+1(1,3,2*,2)

Bieg po biegu:

Bieg 1: Macek,Świercz,Bowes,Valković(u) 1:5

Bieg 2: Sadurski,Bańbor,Zieliński,Rachubik 2:4 (3:9)

Bieg 3: Lewiszyn,Borke,Vuolas,Koessler 1:5 (4:14)

Bieg 4: Sadurski,Bańbor,Grahn,Szopa 3:3 (7:17)

Bieg 5: Zieliński,Świercz,Valković,Tudzież 1:5 (8:22)

Bieg 6: Vuolas,Macek,Borke,Rachubik 3:3 (11:25)

Bieg 7: Lewiszyn,Zieliński,Bowes,Grahn 1:5 (12:30)

Bieg 8: Vuolas,Bańbor,Szopa,Świercz 5:1 (17:31)

Bieg 9: Grahn,Macek,Borke,Bowes 3:3 (20:34)

Bieg 10: Lewiszyn,Vuolas,Koessler,Sadurski 3:3 (23:37)

Bieg 11: Sadurski,Grahn,Macek,Koessler 2:4 (25:41)

Bieg 12: Bańbor,Zieliński,Borke,Rachubik 3:3 (28:44)

Bieg 13: Vuolas,Lewiszyn,Grahn,Świercz 4:2 (32:46)

Bieg 14: Bańbor,Tudzież,Szopa,Sadurski 5:1 (37:47)

Bieg 15: Vuolas,Macek,Grahn,Lewiszyn(w) 4:2 (41:49)