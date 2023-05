Nieudany wieczór w Grudziądzu. Mateusz Cierniak i Jarosław Hampel poza finałami indywidualnych mistrzostw Polski

Kwalifikacje do indywidualnych mistrzostw Polski w ramach odmiany od aktualnego sezonu w końcu miały sprzyjającą pogodę. Nie pojawiały się wątpliwości jak będzie wyglądał tor po opadach lub co gorsza czy zawody w ogóle się odbędą. Zamiast tego w pierwszych startach uczestników turnieju eliminacyjnego przywitały… tony piasku. Prowadzący stawkę pozostawiali po sobie chmurę kurzu znacznie utrudniającą jakiekolwiek pościgi.

Platinum Motor Lublin wysłał do boju Mateusza Cierniaka i Jarosława Hampela, którzy musieli znaleźć się w najlepszej ósemce by dołączyć do czekających już na nich w finale mistrzostw Polski Dominika Kubery i Bartosza Zmarzlika. Bratobójczy pojedynek Koziołków miał miejsce już w biegu trzecim. W tymże zaskakująco faworyzowanych rywali w przegranym polu pozostawił Adrian Gała. Mistrz świata juniorów wyprzedził na trasie bardziej doświadczonego kolegę klubowego, a stawkę zamknął Grzegorz Zengota.

Chwilę później Cierniak dołożył kolejne dwa punkty do swojego konta i wydawało się, że zbliża się do premiowanych lokat na zakończenie zmagań. Zgoła odmienne nastroje musiały panować w boksie drugiego z lublinian. Kapitan Motoru już w swoim pierwszym starcie miał widoczny problem z prędkością i te obawy tylko potwierdziły się w kolejnym. Tym razem przywiózł „zerówkę” po czterech kółkach w, których nie zbliżył się nawet do walczących o zwycięstwo Oskara Fajfera i wracającego do dobrej dyspozycji Kacpra Woryny.

Wydawało się, że karty będzie rozdawał Szymon Woźniak, jednak krajowy lider gorzowskiej Stali niespodziewanie zanotował zero w wyścigu dwunastym. Lokatę przed nim znalazł się co prawda Hampel, jednak był dopiero trzeci, a dwa „oczka” w trzech próbach nie zwiastowały kwalifikacji. Skrzętnie ze słabszej dyspozycji rywali skorzystał Adrian Gała, który już po trzeciej serii startów był niemalże pewien promocji, podobnie jak Piotr Pawlicki, Woryna, Fajfer czy Wiktor Jasiński. Trio z Gorzowa pokazało wysoką formę i zasłużenie mogło myślami być już przy rywalizacji z elitą polskich rajderów.

Przed swoim ostatnim wyjazdem na tor indywidualny mistrz Polski z 2011 roku nie miał już nawet matematycznych szans na realizację założonego celu. Niestety również w nim nie odnalazł prędkości, która pozwoliłaby nadrobić mu słabszy start i ostatecznie zakończył czwartkowe popołudnie z trzema punktami.

Mimo lepszej postawy również Cierniak nie sprostał zadaniu, a liczba osiem na koncie zdobyczy wobec braku zwycięstw biegowych dała mu dziesiąte miejsce. Ostatnią nierozstrzygniętą kwestią pozostała jeszcze kolejność rezerwowych w finałach. O to miano wychowanek Unii Tarnów zmierzył się z Wiktorem Przyjemskim, jednak uległ mu w wyścigu jeden na jednego.

Bieg po biegu:

Bieg 1:Woźniak,Pawlicki,Przyjemski,Nowak

Bieg 2:Lampart,Buczkowski,Fajfer,Łęgowik

Bieg 3:Gała,Cierniak,Hampel,Zengota

Bieg 4:Woryna,Jasiński,Miśkowiak,Kowalski(w)

Bieg 5:Jasiński,Cierniak,Lampart,Przyjemski

Bieg 6:Fajfer,Woryna,Nowak,Hampel

Bieg 7:Pawlicki,Zengota,Buczkowski,Miśkowiak

Bieg 8:Woźniak,Gała,Kowalski,Łęgowik

Bieg 9:Fajfer,Przyjemski,Kowalski,Zengota

Bieg 10:Gała,Miśkowiak,Lampart,Nowak(d)

Bieg 11:Pawlicki,Woryna,Cierniak,Łęgowik

Bieg 12:Buczkowski,Jasiński,Hampel,Woźniak

Bieg 13:Przyjemski,Gała,Buczkowski,Woryna

Bieg 14:Zengota,Jasiński,Łęgowik,Nowak

Bieg 15:Lampart,Pawlicki,Hampel,Kowalski

Bieg 16:Woźniak,Cierniak,Fajfer,Miśkowiak

Bieg 17:Miśkowiak,Przyjemski,Łęgowik,Hampel

Bieg 18:Kowalski,Buczkowski,Cierniak,Nowak

Bieg 19:Pawlicki,Fajfer,Jasiński,Gała(u)

Bieg 20:Woźniak,Woryna,Lampart, Zengota

Klasyfikacja:

1. Piotr Pawlicki 13 (2,3,3,2,3)

2. Szymon Woźniak 12 (3,3,0,3,3)

3. Adrian Gała 10 (3,2,3,2,u)

4. Oskar Fajfer 10 (1,3,3,1,2)

5. Wiktor Jasiński 10 (2,3,2,2,1)

6. Wiktor Lampart 9 (3,1,1,3,1)

7. Kacper Woryna 9 (3,2,2,0,2)

8. Krzysztof Buczkowski 9 (2,1,3,1,2)

9. Wiktor Przyjemski 8 (1,0,2,3,2)

10. Mateusz Cierniak 8 (2,2,1,2,1)

11. Jakub Miśkowiak 6 (1,0,2,0,3)

12. Grzegorz Zengota 5 (0,2,0,3,0)

13. Bartłomiej Kowalski 5 (w,1,1,0,3)

14. Jarosław Hampel 3 (1,0,1,1,0)

15. Hubert Łęgowik 2 (0,0,0,1,1)

16. Marcin Nowak 1 (0,1,d,0,0)